Altın ve petrolde rüzgar tersine döndü

Altın ve petrol fiyatları dün ABD'nin Rusya'ya dönük yeni yaptırımları açıklamasının ardından çıktığı yüksek seviyelerden bir miktar geri çekildi. Piyasalar Ukrayna ve Rusya arasındaki olası müzakereleri takip ederken Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol arzına ilişkin mesajları da piyasayı kısmen rahatlattı.

Sozcu.com.tr

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Altın ve petrol fiyatları Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası batının getirdiği sert ekonomik yaptırımlar nedeniyle hızla artarken bugün öğleden sonra bir miktar geriledi.

Dün ABD Başkanı Joe Biden’ın Rus petrollerine yaptırım uygulanacağını açıklaması sonrası altın spot piyasada ons başına 2 bin 70 doları görmüş, petrol ise 130 doların üzerine çıkmıştı.

Bugün Uluslararası Enerji Ajansı’nın petrol fiyatlarını gevşetmek için bir eylem planı hazırlayacağını ve gerekirse ek stokları serbest bırakabileceğini söylemesinin ardından bugün petrol fiyatları yüzde 2,5’in üzerinde düştü.

ALTIN 2 BİN DOLAR SEVİYESİNE GERİLEDİ

Altında ise düşüş yüzde 2,3’e ulaşarak spot piyasada ons başına 2000 dolar seviyesine geriledi. Gram altın ise dolar/TL’deki artış nedeniyle 950 seviyelerindeki seyrini koruyarak 945 TL bandında işlem gördü.

Altındaki kısmi gerilemede taraflardan gelen müzakere mesajlarının yanı sıra kripto paralardaki yükselişin de etkili olabileceği düşünülüyor. ABD’de Devlet Başkanı Joe Biden’ın açıklayacağı yürütme emri beklenirken Bitcoin bu sabah yüzde 6,5 yükselerek 42 bin doların üzerine çıkmıştı.

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bugün yayınladığı video mesajda, “Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız” dedi.

IEA’DAN ARZ HAMLESİ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, IEA’nın yükselen petrol fiyatlarını kontrol altına almak için rezervlerinden daha fazla petrolü piyasaya sürebileceğini belirtti ve petrol tüketimini azaltmak için bir plan oluşturacağını açıkladı.

Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri, Birol’un açıklamasının ardından yüzde 2,6 düşüşle 124 dolara geriledi. Batı Teksas Ham Petrolü, yüzde 2,7 düşüşle varil başına 120 dolara düştü.

Dünyanın ikinci büyük petrol ihracatçısı olan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve buna karşılık olarak Batılı devletlerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları sıkılaştırmasının ardından var olan arz sıkışıklığının daha da artacağı endişeleri petrol fiyatlarında keskin yükselişe yol açmıştı.

Birol, Paris’te gerçekleştirilen bir enerji konferansında, “Gelecek hafta, doğalgazda yaptığımız gibi, acil şekilde petrol kullanımını azaltmak üzere 10 adımlık bir plan oluşturacağız” dedi. Birol, “Petrol piyasalarında en zor aylar, Haziran-Temmuz civarı talebin artmasıyla yaz ayları, yani ‘sürüş sezonudur'” dedi.

Paris merkezli IEA, Rusya hariç olmak üzere 31 başlıca endüstrileşmiş ülkeyi temsil ediyor. IEA’ya üye ülkeler, geçen hafta, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından görülen arz sorunlarıyla mücadele etmek için piyasaya rezervlerinden 60 milyon varil sürmek üzere anlaşmışlardı.

60 MİLYON VARİL İLK ADIM

Birol, piyasaya sürülecek olan 60 milyon varili “ilk adım” olarak nitelendirerek, “(60 milyon varil) stoklarımızın yalnızca yüzde 4’üne tekabül ediyor. İhtiyaç olması durumunda, ve hükümetlerimizin bu kararı alması halinde atacağımız adımlar kapsamında piyasaya daha fazla petrol sürebiliriz” dedi.

Batının Rusya’ya yönelik yaptırımları, arza ilişkin korkuları tetiklemesinden kaynaklı petrol fiyatları bu yıl şimdiye kadar yüzde 65 arttı. Rusya, dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi ve IEA’ya göre günde 11 milyon varil veya toplam küresel arzın yüzde 10’unu oluşturuyor.

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