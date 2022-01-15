Arpayı %1 KDV ile alıp çiftçiye %8 ile satıyorlar

Et ve sütün pahalı satılmasına yol açan KDV çarpıklığına birlik ve kooperatifler de eklendi.

Erdoğan SÜZER

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Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) arpa ve mısır gibi hayvan yemini yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ödeyerek satın alan tarımsal birlik ve kooperatiflerin, ürünü kendi üyeleri olan hayvan yetiştiricisi çiftçilere yüzde 8 KDV ile satmak zorunda kaldıkları bildirildi.

ÇALINMADIK KAPI KALMADI

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, “Büyük üreticiler ile tarımsal birlikler vergi mükellefi olduğu için KDV yüzde 1. Ancak 3-5 hayvanı olan binlerce küçük üretici vergi mükellefi olmadığı için yüzde 8 KDV ödemek zorunda. Çarpıklığın düzeltilmesi için çalmadığımız kapı kalmadı” dedi. SÖZCÜ, TMO'nun hayvan yemi olarak kullanılan tarımsal ürünleri et ve süt üreticilerine yüzde 8 KDV ile sattığını, bu yüzden halkın et ve sütü pahalı yemek zorunda kaldığını gündeme getirmişti.

DÜVEDE DE KDV OYUNU VAR

■ CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, çarpıklığın ithal düve satışlarında da yaşandığını, damızlık ve süt üretici birliklerinin yurt dışından yüzde 1 KDV ile getirdikleri düveleri küçük üreticilere yüzde 8 KDV ile sattıklarını bildirdi. Aygun, bu durumun et ve sütün pahalı satılmasına yol açtığını söyledi.