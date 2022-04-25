Artan hayat pahalılığı ikinci el pazarına talebi artırdı

Muğla Köyceğiz'de bu sene ikincisi kurulan ikinci el pazarının sürekli olması isteniyor. Vatandaşlar, artan hayat pahalılığının etkisiyle 20 seneden bu yana 15 günde bir açılan pazarın her hafta açılmasını talep etti.

Mustafa SARIİPEK

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Hayat pahalılığının her geçen gün biraz daha artması nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar çareyi ikinci el pazarlarında aramaya başladı.

Muğla Köyceğiz’de salgın öncesinde her ayın son pazar günü vatandaşlara kapılarını açan ikinci el pazarı, bu sene mart ayı sonundaki serginin ardından ikincisi Ramazan Bayramı dolayısıyla bir hafta erkene alındı.

Renkli bir ürün yelpazesi sunulan pazara, sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı misafirler yoğun ilgi gösteriyor.

SÜREKLİ OLMASI İSTENİYOR

Bu sene ikincisi kurulan ikinci el pazarı ile Fethiye'nin Çalış Mahallesi'nde kurulan pazarın sürekli olması isteniyor.

Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV) tarafından düzenlenen, Çalış Mahallesi'nde kurulan ikinci el pazarında vatandaşlar stant açıp kullanmadıkları ve ihtiyaçları olmayan ürünleri satarak ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Stantlarda okunan kitaplar, el emeği çalışmalar ve çeşitli eşyaları satılarak değerlendirilmeye çalışılıyor. Evlerinde kullanılmayan eşyaları uygun fiyata satarak ev ekonomilerine katkı sağlayan vatandaşlar, 20 seneden bu yana 15 günde bir pazar günleri açılan pazarın her hafta açılmasını istiyor.

‘MUTFAK PARASINA KATKI SAĞLIYOR’

Özellikle tek emekli maaşı ile geçinmeye çalışan ve gelirleri kısıtlı olan vatandaşların tercih ettiği pazarlarda vatandaşlar bütçelerine uygun almaları zorunlu olan malzemelere yöneliyor.

Bunlar arasında da en fazla giyimler yer alıyor. Bu pazarlarda ayakkabı, pantolon, gömlek ve kaban türü giysileri mağaza rakamlarının 10 misli altında almak mümkün olabiliyor.

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