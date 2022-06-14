Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı Temmuz’da olacak mı?

Açlık ve yoksulluk sınırı her geçen gün yükselirken asgari ücret olduğu gibi duruyor. Hayat pahalılığı vatandaşların yaşamını derinden etkilerken, asgari ücrete zam gelecek mi merakla bekleniyor. Asgari ücret zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.'' açıklamasında bulundu.

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Mayıs ayı itibarıyla açlık sınırı 6 bin TL’yi, yoksulluk sınırı da 19 bin 602 TL’yi aşmasına rağmen milyonlarca vatandaş aylık 4 bin 253 TL’lik asgari ücretle yaşamaya çalışıyor. Asgari ücrete zam konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam konusunda “O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” dedi.

ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN OLUMSUZ YAKLAŞTI

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişi son dönemde asgari ücrete ara zam olup olmayacağını merak ediyordu. İktidar cephesinden gelecek açıklamalara kulak kabartan emekçilerin bu sorusunun yanıtı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda gizliydi.

Kamu çalışanlarının Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla biraz daha rahatlayacağını söyleyen Erdoğan, “Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan bu açıklamasıyla milyonlarca çalışanın ara zam beklentisini sona erdirdi ve yıl sonundaki çalışanlarla iş verenler arasındaki asgari ücret zam pazarlıklarına işaret etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ERİDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çarşı pazardaki yangını yansıtmayan hesabıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5 ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya düştü, net asgari ücretin altına düşen memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin 660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda 4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geriledi.