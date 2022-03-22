Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ek zam var mı?

Kur artışında meydana gelen artış ve yüksek enflasyon ile eriyen asgari ücrete zam vatandaşların en büyük beklentisi oldu. Her geçen gün alım gücü düşen asgari ücrete ek zam için hükümet cephesinden açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin yılda iki kez zamlanmasının 'olağanüstü şartlar olursa değerlendirilebileceği' yorumunda bulunmuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçim sıkıntısının arttığı son dönemde vatandaşlar merakla asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceğini takip ediyor. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soruya, “Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız” yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Gazetecilerin ‘asgari ücrette bir düzenlemeye gidilecek mi?' sorusuna AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şu cevabı veridi;

*Tabii bu tip çalışmalar hangi takvimde gerçekleşir bunu bakanlık yapabilir. Bu konu bizim her zaman gündemimizdedir.

*Emeklilerimizin, çalışanlarımızın konumu ve korunması her zaman gündemimizdir. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacak noktasında değilim.

*Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise yaptığı açıklamalar şu şekilde;

* “Biz, tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik ve bunlar beklemiyorlardı. Düşünsenize, CHP işçinin alın teri nedir bilmez ki? Bu maliyet artışlarına gelirsek gerekirse hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın asgari ücretin yeniden değerlendirmesini gündeme getirebilir.

Çünkü biz vatandaşımızın iktidarıyız. Vatandaşımızı da bu enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ve bugüne kadar vatandaşımızın ekonomiyi en güzel şekilde atlatabilmesi için, desteklerimizi vereceğiz.”

‘ASGARİ ÜCRETLİ VATANDAŞIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ’

Karagöz’ün, “Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?” şeklindeki sorusu üzerine AKP'li Özkan şu yanıtı verdi:

“Bunu sayın Cumhurbaşkanımız daha önce ifade etmişti. Yani, bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız, yapmaya da hazırız. Bu CHP’nin aklına gelmez, bizim aklımızda var.

Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin illa Ocak ayında değil vakti saati gelince zam yaparız. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız” diye konuştu.

BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET EK ZAMMI AÇIKLAMASI

Asgari ücretin yasal olarak her yılın aralık ayında belirlendiğini anımsatan Bilgin, “Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralık ayında belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir” dedi.

‘ŞARTLAR İÇİNDE BAKMAK LAZIM’

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe ve Maruf Buzcugil’e konuşan Bilgin, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli.

Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım.

Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralıkta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi aralık ayıdır.”

SANAYİCİYE YENİ DESTEK

Bilgin ayrıca, işverene 6 puanlık prim desteğinin uzatılmayacağını, Üretim Sürecine Katılım adı verilen yeni bir destek programını devreye alacaklarını da açıkladı.

Bilgin’in aktardığına göre, yeni destek programında sanayiciye hem eleman temin edilecek, hem de işçinin 3 ay ücret ve primlerini, sigortasını devlet karşılayacak. Zorunlu istihdam süresi ise bir yıl olacak.