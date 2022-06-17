Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete Temmuz’da ek zam olacak mı?

Asgari ücret, 2022 yılında yüzde 50 oranında zamlanmasına rağmen yükselen enflasyon ve döviz kuru ile adeta buhar oldu. Halkın alım gücü günden güne azalırken asgari ücrete zam gelecek mi merak ediliyor. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette ek zam talebiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile görüştü. Hükümet cephesinden isimler de geçtiğimiz günlerde Temmuz ayında asgari ücret ile çalışmalar yapılacağını duyurmuştu.

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Mayıs ayı itibarıyla açlık sınırı 6 bin TL'yi, yoksulluk sınırı da 19 bin 602 TL'yi aşmasına rağmen milyonlarca vatandaş aylık 4 bin 253 TL'lik asgari ücretle yaşamaya çalışıyor. Enflasyon yükseldikçe, asgari ücret zammı beklentisi de artıyor. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması ve asgari ücretle ilgili de çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Bu çalışmalar yapılıyor. Öncelikli perspektifimiz, temmuz ayı ile geniş bir kitlenin, sabit gelirli bir kitlenin alım gücünü artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacaktır” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi’nde görüşme gerçekleştiren Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklamalarda bulundu. Atalay, şu ifadeleri kullandı;

“ÇALIŞMA YAPILIYOR”

*2 gün evvel randevu istedik. Çalışma hayatındaki sorunlarla ilgili bugün kendisiyle konuşma imkanı bulduk. Gündemde asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT var. Her konuyu A’dan Z’ye konuşma imkanı bulduk.

*Sayın cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde çalışma bakanıyla, bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini (söyledi).

*Hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu A’dan Z’ye anlattık.

*Cumhurbaşkanı, “Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz. Size de kamuoyuna da bilgi vereceğiz” dediler. Ortada bir rakam yok ama asgari ücretin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücünü, emeklilerin maaşını konuştuk.

“ŞARTLAR ÖYLE GETİRDİ Kİ, BIRAKIN ARALIK AYINI HAZİRANDA ALIM GÜCÜ KAYBOLDU”

Vatandaşın alım gücünün düşmesine ve asgari ücrette artış görüşmelerinin şimdiden başlamasına dikkat çeken Atalay, “Bugüne kadar biz aralık ayının dışında asgari ücreti toplamadık. Şartlar öyle getirdi ki, bırakın aralık ayını, haziranı bile bulduğunda insanlar alım gücünü kaybetti” dedi.

“ERDOĞAN ‘BEN HER ŞEYİN FARKINDAYIM' DEDİ”

Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Atalay, “Güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı ‘Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum' dedi. Güzel bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMU MEMNUN EDECEK BİR ŞEY OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Asgari ücret miktarıyla ilgili de Atalay, “Benim aklımdaki rakam çok güzel. Her şeyi söylerim. 10 bin de söylerim ama öyle değil. Söylediğinle aldığın arasında bir uyum olması lazım. İş verenlerin büyük bölümü asgari ücretin artmasını istemiyor. Asgari ücret artsın ama artan tarafını devlet karşılasın’ diyorlar. İşin kolay yanı o. Biz burada insanların cebine ne girecek ona bakıyoruz. Bununla ilgili toplumu memnun edecek bir şey olur diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

NUMAN KURTULUŞ’TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programından gündeme dair soruları yanıtladı.

Temmuz ayında asgari ücrette artış yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı;

*Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin ciddi bir şekilde pahalanmış olmasıdır. Bunların yanı sıra üçüncü temel alan da burası. Dolayısıyla bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzen sağlamak ama diğer taraftan da bu süre içerisinde vatandaşların alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almak durumundayız.

*Geçtiğimiz yılbaşında sağlanan asgari ücretteki artış, devletin Hazine ve Maliye Bakanlığı ayağında aldığı vergilerden vazgeçerek vatandaşlarımıza doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarına yüzde 80 civarında hükümetin destek vermiş olması gibi bütün bu adımlar, vatandaşımızın alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

*Bunların içerisindeki en önemli konulardan bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Bununla ilgili temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması ve asgari ücretle ilgili de çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Bu çalışmalar yapılıyor.

*Öncelikli perspektifimiz, temmuz ayı ile geniş bir kitlenin, sabit gelirli bir kitlenin alım gücünü artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacaktır. Nasıl fiyatlar seviyesi yukarı çıktıysa ücretler seviyesini de yukarı çıkaracak ve böylece vatandaşımızın fiyatlar altında, enflasyon altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konacaktır.

BAKAN'DAN ASGARİ ÜCRET SİNYALİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam konusunda “O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam konusunda “O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ERİDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çarşı pazardaki yangını yansıtmayan hesabıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5 ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya düştü, net asgari ücretin altına düşen memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin 660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda 4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geriledi.