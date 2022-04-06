Asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanların gözü asgari ücrete ek zamda…

2022 yıl itibariyle yapılan asgari ücret zammı dört ay dahi dayanamadı. Yıl başında yüzde 50.5 zamla 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin bugünkü alım gücü 3 bin 463 liraya geriledi ancak Asgari ücrete zam hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık’tır” diyerek asgari ücrete zam için kapıları kapattı.

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Yeni yıla 5.972 lira maaşla giren memurun alım gücü 4.863 liraya düştü. 2.500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı 2.036 lira oldu, asgari ücret de 790 lira eridi. Sadece asgari ücretle çalışanları değil geniş bir kesimi yakında ilgilendiren asgari ücrete yıl içinde ikinci kez zam gündeme geldi. AKP cephesi ılımlı yaklaşmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı çıkmasının ardından söylem değiştirdi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’a gerçekleştirdiği ziyaretinin sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ara zam yapılacağı iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu…

“Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam” diyen Erdoğan, “Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık’tır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Asgari ücrette yeni artış olur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

*Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor.

*Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır.

*Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır.

ÇALIŞMA BAKANI: GÜNDEMİMİZDE YOK

Öte yandan, asgari ücrette gündeme gelen ek zam tartışmalarına ilişkin bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.

Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin, “Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.

Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, asgari ücrette net artış sağlandığını kaydetti. Bilgin, “Bunun henüz daha 3'üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye'yi etkiliyor tabi ki bunlar. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyonist etki. Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı, enflasyon ücret artışı sarmalını sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” diye konuştu.

‘TEMMUZDA ENFLASYON FARKI VAR'

Bakan Bilgin, AK Parti ve MHP'den bu yönde gelen açıklamaların hatırlatılması üzerine, “Siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Onun için benim konuşmalarımı bu bağlamda değerlendirmek lazım. Temmuz ayında bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Onunla bunları birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personeliyle hem işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkı verilecek kaydı var. Biz temmuzda onu değerlendireceğiz” dedi. (DHA)

ASGARİ ÜCRET ERİDİ

Yıl başında yüzde 50.5 zamla 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin bugünkü alım gücü 3 bin 463 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 790 TL oldu. ENAG’ın hesapladığı enflasyona göre ise asgari ücret 3 bin 120 liralık alım gücüne düştü. Asgari ücretteki reel erime bin 133 lirayı buldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ilk 3 aydaki tüketici enflasyonunu yüzde 36.33 olarak hesapladı. Bu hesaba göre en düşük memur maaşı yıl başından bu yana bin 591 TL, öğretmen maaşı bin 775 TL, memur emeklisinin aylığı bin 97 TL eridi. En düşük işçi, çiftçi, esnaf emeklisinin 2 bin 500 TL’lik aylığı ise bin 834 TL’ye düştü.

Yıl başında zam verilmeden sadece geçmiş enflasyon kaybı telafi edilen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerini daha da zora girdi. 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, çiftçi ve esnaf emeklisinin aylığının reel alım gücü 3 ayın sonunda 464 TL birden düşerek 2 bin 36 liraya geriledi. Bu emekliler temmuz ayına kadar enflasyon kaybı yaşamaya devam edecek, ancak telefi zammını 3 ayın sonunda alabilecekler