Asgari ücrete zam var mı? Çalışanların ve emeklilerin gözü temmuz zammında…

Her geçen gün yenisi eklenen fiyat artışı sonrasında vatandaşlar geçinmekte zorluk yaşarken, temmuz ayında zam bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Asgari ücrete zam gelecek mi?" sorusuna "Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık’tır” diyerek kapıları kapatmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yol haritasını belirleyeceklerini duyurması asgari ücret zam bekleyenleri umutlandırdı.

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Aralık ayından bu yana durmayan zam sağanağı nedeniyle asgari ücretti günden güne eritiyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile benzer söylemle asgari ücrete zam yapılmayacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz” ifadelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

‘ÇALIŞMALAR VAR'

Hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirten Bakan Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti. (İHA)