Asgari ücretli 135 kilo ekmek kaybetti

Aralık ayından bu yana durmayan zam sağanağı işçinin, memurun, emeklinin işsizin boğazından çaldı. Asgari ücretli 4 ayda 135 kilo ekmek kaybetti.

Erdoğan SÜZER

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Büyük bir müjdeyle aralık ayında 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücrette 4 ay içinde yaşanan dramatik erime temel gıda ve zorunlu harcama kalemlerinde açık bir şekilde ortaya çıktı. İlk açıklandığı Aralık ayında 4 bin 253 lirayla 468 kilo ekmek alınabiliyordu. Ancak Mart sonuna gelindiğinde asgari ücretle alınabilecek ekmek miktarı 333 kiloya düştü. Aradan geçen sadece 4 ayda asgari ücretli 135 kilogram ekmek kaybetti.

UMUTLAR YOK OLDU

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) derlediği ürün fiyatları üzerinden yaptığımız hesaplama, başta asgari ücretliler olmak üzere sabit gelirlinin alım gücünün KDV indirimli TÜİK fiyatlarıyla bile olağanüstü düzeyde eridiğini gösteriyor. Aralık ayında asgari ücretin 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkacağı ilan edildiğinde milyonlarca çalışan alım gücünün yükseleceğini, kısmen de olsa refaha kavuşacağını umut etti. Ancak o tarihten bu yana çarşı pazara yağan zamlar alım gücünü de umutları da yok etti.

ALIM GÜCÜ ERİDİ

Aralık ayında açıklanan 4 bin 253 liralık asgari ücret o tarihte 576 kilo bulgur, 545 kilo makarna, 197 kilo tavuk eti satın alabilecek güce sahipti. Mart sonuna gelindiğinde ise asgari ücret o günkü alım gücünden 174 kilo bulgur, 168 kilo makarna, 67 kilo tavuk eti kaybetti. Asgari ücretlinin 4 ayda bin 89 adet yumurtası, bin 296 adet maydanozu,

367 kilo patatesi yok olup gitti.

Bayramlaşmaya gitmek artık zor

Asgari ücretin ilk açıklandığı günden bu yana şehirlerarası otobüs biletinin ortalama fiyatı 105 liradan 253 liraya fırladı. 4 kişilik bir asgari ücretli ailesi bayramda memleketine gidip döndüğünde 839 lira yol parası ödüyordu. Aynı aile bu bayramda memleketine otobüsle gidip gelirse ödeyeceği yol parası bin 880 lirayı aşacak. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmasına rağmen şehirlerarası otobüs ücretleri yüzde 124 zamlanınca bayramlaşma da zora girdi.