Asgari ücretlinin 127 lirası buharlaştı

Emekli ve çalışanların alım gücü temmuz zammının üzerinden bir ay bile geçmeden erimeye başladı. Bir ayda memur 196, emekli 135, asgari ücretli 127 lira kaybetti.

Erdoğan SÜZER

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 2.37'lik temmuz ayı tüketici enflasyonu memur, emekli, asgari ücretli ve özel sektör çalışanlarının ikinci 6 aylık dönemde aldığı zamları şimdiden eritti. Zammın üzerinden geçen bir aylık dönemde en düşük memur aylığı 196 lira, en düşük emekli aylığı 135 lira eridi. Temmuzdan itibaren 5 bin 500 liraya yükseltilen asgari ücret daha ilk ayda 127 lira eriyerek 5 bin 373 liraya düştü.

Kamu çalışanları ve emeklilerin aksine yüzde 42.35'lik enflasyon kaybının yarısını bile alamayan özel sektör çalışanları arasında örneğin maaşı 8 bin lira olanlar 185 lira kayıpla 7 bin 815 liralık alım gücüne geriledi. Temmuz maaşı örneğin 10 bin liraya çıkarılan bir işçinin alım gücü bir ayda 9 bin 768 liraya düştü. Çarşı pazardaki gerçek hayat pahalılığı dikkate alındığında maaşlardaki erime çok daha yüksek boyutlara vardı.

ÖĞRETMEN 218 TL KAYBETTİ

Bu yılın ilk 6 ayında tüketici enflasyonunun yüzde 42.35 çıkmasıyla memur maaşlarına 6 aylık enflasyon kaybının telafisi ve temmuz zammıyla birlikte toplamda yüzde 41.69'luk zam yapılmıştı. Bu zamla 1 Temmuz'dan itibaren 8 bin 462 liraya yükselen en düşük memur maaşının alım gücü ayın sonunda 8 bin 266 liraya geriledi. Öğretmen maaşı 218 lira kayıpla 9 bin 219 liralık alım gücüne gerilerken hemşire maaşı 242 lira kayıpla 10 bin 208 liraya düştü. Temmuz başında 20 bin 90 lira maaş alan kaymakamın alım gücü aynı ayın sonunda 465 lira kayıpla 19 bin 625 liraya geriledi.

EMEKLİ MAAŞI 3.419 TL

En düşük memur emeklisi aylığı 135 lira kayıpla 5 bin 697 liraya düşerken temmuz başında 3 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi aylığının alım gücü şimdiden 81 lira eriyerek 3 bin 419 liraya indi. Büyük pazarlıkların sonucunda yüzde 30 zamla 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü de daha ilk ayda 5 bin 373 liraya geriledi. Asgari ücretlinin zamlar karşısındaki alım gücü bir ayda 127 lira eridi.

Özel sektör çalışanı yandı

Yüksek enflasyon dönemlerinde TÜİK enflasyonu her 6 ayda bir yansıtılarak alım gücü kısmen de olsa korunan özel sektör çalışanları AKP iktidarının dalgalı enflasyon dönemlerinde ciddi gelir kaybına uğradı. Memur ve emeklilerin aksine birçok yılı zamsız geçiren özel sektör çalışanları enflasyonun bir anda olağanüstü seviyelere çıkmasıyla bu sefer de enflasyonun yarısı hatta 4'te 1'i civarında zamlara mahkum edildi.