Asya’nın en zengin kadını, servetinin yarısından fazlasını kaybetti

Asya’nın en zengin kadını Yang Huiyan, Çin’deki gayrimenkul krizi nedeniyle servetinin yarısından fazlasını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Asya'nın en zengin kadını, bu yıl servetinin yarısından fazlasını kaybetti

Asya'nın en zengin kadını Yang Huiyan, Çin'deki gayrimenkul krizi nedeniyle servetinin yarısından fazlasını kaybetti.

Asya'nın en zengin kadını Yang Huiyan'ın Çin'deki emlak krizi nedeniyle servetinin yarısından fazlasını kaybettiği bildirildi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Huiyan'ın serveti bu yıl yaklaşık 24 milyar dolardan 11 milyar dolara geriledi.

CNN'in bildirdiğine göre 41 yaşındaki Yang satış açısından Çin'in en büyük gayrimenkul geliştirici olan Country Garden Holdings'i kontrol ediyor. Yang şirketteki hisselerini, firmayı 1992'de Çin'in Guandong eyaletinin Foshan şehrinde kuran babası Yang Guoqiang'dan devralmıştı.

KAYBA RAĞMEN YİNE DE ASYA'NIN EN ZENGİN KADINI

Country Garden'ın hisseleri bu yıl değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Ülkenin gayrimenkul sektörü düşen ev fiyatları, zayıflayan alıcı talebi ve geçen yıldan bu yana en büyük emlak geliştiricilerinden bazılarını yutan temerrüt kriziyle mücadele ediyor.

Yang servetinin yarısından fazlasını kaybetmesine rağmen Asya'nın en zengin kadını olmaya devam ediyor. Ancak Yang'ın servetindeki düşüş onu Çin'deki diğer kadın milyarderlerle yakınlaştırdı.

Hengli Petrochemical'ı yöneten Fan Hongwei ile Yang arasında halihazırda 100 milyon dolarlık bir fark var.

LİKİDİTE SIKINTISI ONU DA VURDU

Çin'in en borçlu emlak şirketi Evergrande aylar süren likidite sorunlarının ardından aralıkta dolar tahvillerinde temerrüde düşmüştü. O zamandan bu yana Kaisa ve Shimao Group da dahil olmak üzere diğer bazı büyük geliştiriciler de alacaklılarından koruma istedi.

Bununla birlikte son haftalarda emlak krizi binlerce alıcının protestosuyla daha da derinleşti. Bitmemiş projeler için peşinat ödeyen alıcılar inşaatların zamanında tamamlanmaması nedeniyle ipotekli konut kredilerini ödemeyi reddediyor.

Country Garden da artan likidite sorunuyla boğuşan şirketlerden biri. Emlak geliştiricisi çarşamba günü 361 milyon dolar elde etmek için hisselerini yaklaşık yüzde 13 indirimle satacağını duyurdu.

Açıklamada gelirlerin bir kısmının şirketin denizaşırı borcunun ödenmesi için kullanılacağı belirtildi.

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