Ateş hattından çıkan kriptoların canını hackerlar bozuyor

Analistler Bitcoin’de temmuzda yaşanan yüzde 17’lik toparlanmayı iyi haber olarak nitelendirirken, kripto para piyasalarına yönelik hacker saldırıları endişe yaratıyor.

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Aylardır süren serbest düşüşün ardından 17 bin dolar seviyelerine kadar inen Bitcoin temmuz ayında kritik eşikleri aşarak ateş hattından çıktı. Ancak son dönemlerde kripto para piyasalarına yönelik hacker saldırıları endişe yaratıyor. Kripto para piyasaları geçen hafta Nomad'a yapılan hacker saldırısıyla sarsıldı. Farklı blockchainler arasında geçiş köprüsü görevi gören bir platform olan Nomad'a yapılan saldırı 2022'deki bu tarz köprülere yapılan 7. saldırı oldu. Söz konusu saldırılarda 1.2 milyar dolar çalındı. Bitcoin, temmuzda yüzde 17'den fazla yükselerek, 2021 yılı ekim ayından (yüzde 40) bu yana görülen en iyi performansı sergiledi. Ethereum ise bu süreçte 2021 yılı ocak ayından bu yana görülen en yüksek kazancı vererek yüzde 57 oranında sıçradı. Bitcoin dün en yüksek 23.912 doları, Ethereum ise 1.809 doları gördü.

KURUMLAR GERİ DÖNECEK

Kripto para ticaret platformu INX CEO Yardımcısı Itai Avneri, temmuz ayında yaşanan toparlanmayı iyi haber olarak nitelendiriyor. Avneri, “Bu kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e diğer herhangi bir varlık gibi baktığı anlamına geliyor” yorumunu yaptı. Avneri, “Piyasa döndüğünde -ki dönecek- bu kurumlar da geri dönecek ve kriptoya yeniden yatırım yapacak” dedi. Bitcoin'in teknoloji odaklı Nasdaq ile 40 günlük korelasyonu, ocak ayında görülen 0.41'den 0.9'a yükseldi. Bu göstergede 1, fiyatların mükemmel bir uyum içinde hareket ettiği anlamına geliyor.

Açgözlülük zirve yaptı

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede: “Kripto paralar, merkez bankalarının yokluğunda daha rahat hareket ederken 27 Haziran'da 875 milyar dolara gerileyen toplam piyasa değeri 1.1 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bitcoin madencilerinin yoğun satışlarının geride kaldığı bu dönemde korku ve açgözlülük endeksi de 4 ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Terra olayının neden olduğu trend henüz bozulmadı ve Bitcoin'de 24.500 seviyesi majör direnç olmayı sürdürüyor” dedi.

Tornado Cash yaptırım listesinde

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC), 2019'daki kuruluşundan bu yana 7 milyar dolardan fazla kripto para birimini aklamak için kullanılan kripto para birimi karıştırıcısı Tornado Cash'i yaptırım listesine eklediği kaydedildi. Tornado Cash, Ethereum'da kaynak ve hedef adresler arasındaki zincir üstü bağlantıyı keserek işlem gizliliği sağlıyor.