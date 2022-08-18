ATO Başkanı: Enflasyon muhasebesi zorunluluk halini aldı

ATO Başkanı Gürsel Baran liderliğindeki heyet Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ziyaret etti. Baran’ın, “İşletmeler için enflasyon muhasebesi zorunluluk halini almıştır” ifadeleri dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’yi ziyaret etti ve ATO’nun gündeminde yer alan sorun ve çözüm önerilerini aktardı.

Baran, ATO üyelerinin enflasyon karşısında işletme sermayelerini koruyabilmek için “enflasyon muhasebesi” sistemine geçilmesi talepleriyle birlikte KDV sistemini sadeleştirme taleplerini dile getirdi.

Bunun üzerine Nebati, “Reel sektörün sıkıntı yaşamasını istemiyoruz, bu nedenle görüş alarak karar veriyoruz” dedi.

Nebati, enflasyon muhasebesi konusunda reel sektörün görüşünün alınmasını, KDV konusunda da tüm tarafların konuyu etraflıca ele alacağı bir çalıştay yapılabileceğini söyledi.

‘İŞLETME SERMAYELERİ HIZLA ERİYOR'

ATO üyelerinin sorun ve çözüm önerilerine ilişkin bir dosyayı Nebati’ye sunan Baran, enflasyon nedeniyle işletmelerin sermayeleri eridiği halde sürekli kâr ediyor gibi göründüğüne dikkat çekti.

Baran, “Enflasyon nedeniyle fiyatlardaki artış fiktif kâr olarak görünüyor. Oysa satılan ürün aynı fiyata yerine konamadığı için işletme sermayeleri hızla eriyor. Bu süreçte, işletmeler için enflasyon muhasebesi zorunluluk halini almıştır” dedi.

Nebati’ye daha önce dile getirdiği “Tek oranlı KDV” önerisini tekrarlayan Baran, birikmiş KDV alacaklarının da teminata dönüştürülerek reel sektörün desteklenebileceğini ifade etti.

‘NİTELİKLİ PERSONEL BULAMIYORUZ’

Reel sektörün sorunlarının başında istihdam edecek nitelikte personel bulamamak olduğuna dikkat çeken Baran, “Bütün sektörlerin derdi çalıştıracak personel bulamamak” diye konuştu.

Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının teşvikine ilişkin düzenleme olduğu halde bu yaklaşımın yerleşememesini eleştiren Baran, “Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının önüne geçen engellerin temizlenmesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz” dedi.

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