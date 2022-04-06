Avrupa Merkez Bankası’ndan ‘enflasyon tahribat yaratabilir’ vurgusu

Petrol ve doğalgaz fiyatlarının uzun bir süre daha yüksek kalacağına, gıda fiyatlarının da artmaya devam edeceğine dikkat çeken Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, yüksek enflasyonu kısa süre içinde düşürmek için adım atılmasının ekonomide tahribat yaratabileceğini söyledi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, Euro bölgesindeki ekonomik büyüme oranının bu yıl negatif bölgeye inebileceğini ve ECB’nin yüksek enflasyonu kısa süre içinde düşürmek için adım atması halinde ekonomide tahribat yaratabileceğini söyledi.

Euro bölgesindeki enflasyon yüzde 7.5 ile tarihi zirvede seyrederken, fiyat artışları büyük ölçüde ECB’nin kontrolü altında bulunmayan yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanıyor. ECB buna rağmen para politikasını sıkılaştırmak için giderek daha çok baskı altında kalıyor.

‘ENERJİ VE GIDADAKİ ARTIŞLAR SÜRECEK’

ECB’nin yüksek enflasyonu indirmeye yönelik adımlarının ekonomiyi daraltabileceğini belirten Panetta, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Euro bölgesi ekonomisine olan etkisi konusunda ise şunu söyledi:

“Bu yıl çeyreklik bazdaki büyüme oranları çok düşük olacak. Savaşın olumsuz etkisi büyüme oranlarını negatif bölgeye indirebilir ve daha uzun süreli tesir yaratabilir.”

Panetta, petrol ve doğalgaz fiyatlarının daha uzun bir süre yüksek kalacağını ve gıda fiyatlarının da artmaya devam edeceğini belirterek, orta vadeli vadeli enflasyon beklentileri ECB’nin hedefine yakın olsa da, mevcut enflasyonu indirmenin banka için son derece maliyetli olacağını ifade etti.

‘İÇ TALEBİ BASTIRMAMIZ GEREKECEK’

“Enflasyonu indirmek için bunun yerine yoğun bir şekilde iç talebi bastırmamız gerekecek” diyen Panetta, “Pratikte, Avrupa ekonomisinin muzdarip olduğu reel gelir konusundaki devam eden fedakarlığı artırmak zorunda kalacağız” dedi.

Panetta, bunun yerine krizin etkisini azaltmak için hükümetlerin sübvansiyonlar sağlamasının ve vergileri indirmesinin gerektiğini belirterek, ECB’nin yalnızca yüksek fiyatlar enflasyon beklentilerini yükselttiğinde ya da beklentilerde sapmaya yol açtığında müdahale etmesinin gerektiğini dile getirdi.

Panetta, “Bu tarz ikinci aşama etkilerin bulgularını bugün görmüyoruz” dedi. (REUTERS)

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