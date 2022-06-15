Avrupa vatandaşını zamlara ezdirmedi

Döviz kurlarındaki artış ve petrol varil fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Türkiye’de akaryakıta her hafta ardı ardına zamlar yapılırken, Avrupa ülkeleri tam tersi şekilde akaryakıtta indirim yapıyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya ağır ambargolar uygulayan Avrupa, Rusya'dan petrol ürünleri tedarikini azaltsa da vatandaşlarını mağdur etmiyor.

TOPLU ULAŞIM TEŞVİKİ

Benzin ve motorine doğrudan indirimler yapılırken, toplu taşıma da teşvik ediliyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, otobüs ve tren gibi toplu ulaşım araçlarında aylık abonman kartlarını çok ucuz seviyelere çekerek, vatandaşların şahsi araçlar yerine bunları kullanmalarını sağlıyor. Avrupa'da akaryakıt destekleri sayesinde enflasyondaki artışın da büyümesinin önüne geçiliyor. Bununla birlikte çeşitli vergi indirimleri ile Avrupalıların karbon ayak izini azaltması da sağlanıyor.

Hükümet, akaryakıta ardı ardına gelen zamları dünyadaki fiyatların da artmasıyla savunurken, Avrupa ülkelerinde benzine indirim haberleri geliyor. İşte akaryakıta indirim yapan Avrupa ülkelerinde son durum…

NE YAPTILAR?

Almanya: 6 milyar Euro destek verildi

Benzine 30 sent, motorine 15 sent vergi indirim desteği geldi. Benzincide fiyatlar yüzde 35’lere varan oranda geriledi. 9 Euro’luk aylık tren biletlerine ilgi büyük. Verilen toplam destek 6 milyar Euro'yu buluyor.

Fransa: Benzinin litresine 15 sent indirim

Yaklaşık 1.5 aydır benzin alan herkese litre başına 15 sent indirim yapılıyor. Kampanyanın 4 ay devam etmesi planlanırken, indirimler kasada doğrudan yansıtılıyor. Bu desteğin maliyeti 2 milyar Euro civarında.

Polonya: Akaryakıtta KDV sıfırlandı

Yüksek enflasyon nedeniyle planlanan akaryakıt vergisi ertelenirken, akaryakıtta KDV sıfırlandı. Yeni verginin ne zaman geleceği belli değil. Süper benzinin litre fiyatı 1.60 Euro. Dizelin litre fiyatı ortalama 1.55 Euro.

Hollanda: Destek paketi 2.8 milyar Euro

Akaryakıt vergileri yüzde 21 düşürüldü. 2.8 milyar Euro’luk destek paketi hayata geçirildi ve benzin 17 sent, motorin ise 11 sent ucuza satılıyor.