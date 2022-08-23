Avrupa’da iflas başvurularının sayısı arttı

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'a göre, AB ülkelerinde iflas başvurularının sayısı, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 2.5 arttı. En çok artış yüzde 74.4 ile Letonya’da kaydedildi.

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Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’a göre, AB ülkelerinde iflas başvurularının sayısı ikinci çeyrekte yüzde 2.5 arttı.

İlk çeyreğe göre en çok artış yüzde 74.4 ile Letonya'da kaydedildi.

Nisan-Haziran 2022 döneminde ise AB bölgesindeki iflas başvuruları sayısının yüzde 2.2 oranında arttığı ifade edildi.

Raporda, “2022’nin ikinci çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış iflas başvurularının sayısı, 2022’nin ilk çeyreğine kıyasla AB’de yüzde 2.2, Euro bölgesinde yüzde 2.5 arttı. 2022’nin ilk çeyreğindeki iflas başvuruları da 2021’in dördüncü çeyreğine kıyasla AB’de yüzde 1,1 ve Euro bölgesinde yüzde 1.4 arttı” ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK LETONYA’DA

2022’nin ikinci çeyreği ile 2022’nin ilk çeyreği karşılaştırıldığında üye ülkeler arasında iflas başvurusunda en çok artış yüzde 74.4 ile Letonya'da kaydedildi. Bu ülkeyi yüzde 14.7 ile Belçika'da, yüzde 11.9 ile Danimarka’da izledi.

HEMEN HEMEN HER SEKTÖRDE GÖRÜLDÜ

AB'de söz konusu dönemde ekonominin hemen hemen her sektöründe iflas sayısında artış yaşandığı belirtildi.

İflas beyanlarının sayısı sadece inşaat, bilgi ve iletişim sektöründe azaldığı, ulaşım, eğitim ve sağlıkta daha belirgin artışlarla birlikte ekonominin diğer tüm sektörlerinde artış kaydettiği vurgulandı.

Salgın öncesi dönemle (2020 öncesi) karşılaştırıldığında 2022’nin ikinci çeyreğinde iflas beyanlarının sayısının özellikle ulaşım ve lojistik ile konaklama ve catering sektörlerinde daha yüksek olduğu belirtildi. (İHA)

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