Aynı başkan, aynı şirket: Önce Adana sonra Konya milyonlarca lira zararda

ASKİ'nin zarara uğratıldığı dönemde ASKİ’nin Genel Müdürü olan ve daha sonra Konya Ereğli İlçe Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Oprukçu, aynı firmaya bu kez de 7 milyon TL'ye Akhüyük Termal Tesisleri Sondaj Kuyu ihalesi verdi. 2 yıl geçmesine rağmen işi bitiremeyen firmanın, belediyeyi zarara uğrattığı öğrenildi.

Müslüm EVCİ

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2019 yerel seçimlerinin ardından göreve geldikten kısa bir süre sonra düzenlediği basın toplantısında ASKİ tarafından sondaj kuyusu için ihaleye çıkıldığını, ancak açılmamış kuyuların açılmış gibi gösterilerek Adana'nın yaklaşık 5 milyon liralık zarara uğratıldığını söylemişti.

Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde Adana ASKİ’nin Genel Müdürü olan ve 2019 yerel seçimlerinde Konya’nın Ereğli ilçesinde Belediye Başkanı seçilen MHP’li Hüseyin Oprukçu, ilçedeki Akhüyük Termal Tesisi için sondaj kuyu ihalesi yaptı.

2019’da 7 milyon 782 bin liraya ihalesi yapılan ve 2020’de bitirilmesi planlanan sondaj ihalesini ASKİ'yi zarara uğratan Erdal Kılınç aldı.

Aradan 2 yıla yakın süre geçmesine rağmen sondaj kuyu işi bir türlü bitirilemedi.

‘FİRMA İFLAS ETTİ’

Geçtiğimiz hafta yapılan Ereğli Belediyesi meclis toplantısında firmanın iflas ettiğini ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, meclis üyelerinin sorusu üzerine firmaya şu ana kadar 2 milyon liralık bir ödemenin yapıldığını söyledi.

‘BÖLGEDE SICAK SUYU MTA ARAYACAK’

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde mahalle muhtarları ile bir toplantı yapan MHP'li Başkan Hüseyin Oprukçu, Akhüyük'teki çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada ‘Ereğli termal suya kavuşacak.

Maden Tetkik Aramayla biraz pahalıya mal olacak ama yedek bir kuyunun sözleşmesini imzaladık. Netice itibariyle o kuyu da açılacak. Ereğli termal bir şehir olacak. Bu benim idealimdir” dedi.

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