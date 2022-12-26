Bakan Bilgin, EYT için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını bildirdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, “O gün açıklanacak.” dedi.

SEÇİMDEN SONRAYA KALDI İDDİASI

Bilgin, “Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?” sorusuna ise, “Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak.” yanıtını verdi.

ERDOĞAN KABİNE SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası EYT ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Erdoğan, “Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır” ifadelerini kullanmıştı.