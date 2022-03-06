Bakan Kurum: TOKİ borçlarını kapatanlara yüzde 22 indirim yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapılacağını duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz” dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TOKİ’den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz. 22 Mart’ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan’a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun.” (DHA)

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