Bakan Nebati Fransa’da yabancı yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 16 Mart'ta Cannes'da gayrimenkuldeki yatırım fırsatları ile ilgili yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 16 Mart’ta, Cannes’da gerçekleştirilecek gayrimenkul fuarı MIPIM kapsamında Türkiye’nin gayrimenkul sektöründeki yatırım fırsatlarını anlatmak üzere yabancı yatırımcılarla bir araya geleceği belirtildi.

MIPIM’de Türkiye’yi “İstanbul Pavilyonu” ile temsil edecek olan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin (GYODER) toplantısında konu ile ilgili açıklamada bulunan GYODER Başkan Yardımcısı Ayla Heyfigil, 15-18 Mart 2022 tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşecek fuarın ikinci gününde Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla bir yatırımcı kahvaltısı düzenleyeceklerini söyledi.

50’NİN ÜZERİNDE YATIRIMCI GELECEK

Yatırımcı kahvaltısına özel davetle katılım sağlanacağını belirten Heyfigil, “50’nin üzerinde yabancı yatırımcı ve misyon geleceğini teyit ettik. Tahminimiz fuara kadar 80-100 kişilik bir yatırımcı grubuna ulaşacağız… Hem Türkiye’nin potansiyelini, gayrimenkuldeki potansiyeli, hem de değişen dünya üzerinde Türkiye’nin konumunu anlatacağız” dedi.

Heyfigil, toplantının Nebati’nin şubat ayında Londra’da düzenlemiş olduğu yatırımcı toplantısı paralelinde bir toplantı olup olmadığı ile ilgili soru üzerine ise şöyle konuştu:

“Ana hedefimiz büyük gayrimenkul fonlarını ve büyük gayrimenkul yatırımcılarını davet edip onlara Türkiye’nin potansiyelini anlatmak. Finansal piyasalardan ziyade gayrimenkul sektöründeki potansiyele bakıyor olacağız.”

Heyfigil, yatırımcı kahvaltısında ayrıca ABD’kş stratejist ve siyaset bilimci George Friedman’ın da “Dünyada değişen güçler ve Türkiye’nin konumu” başlıklı bir sunum yapacağını söyledi. (REUTERS)



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