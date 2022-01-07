Bal fiyatları da uçtu! Teneke fiyatını gören…

Ankara Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, SÖZCÜ Web TV’ye konuştu. Solmaz, 2021 yılındaki bal üretiminin orman yangınları nedeniyle yüzde 40 oranında azaldığını, balın teneke fiyatının 650 liradan 1.200 TL’ye çıktığını söyledi. Bu yıl çam balı da yok.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Döviz kurunun artmasıyla birlikte nakliye, petek, bal mumu ve kovanlara da zam geldiğini belirten Ankara Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, “Yangınlar nedeniyle geçen yıl çam balı üretimi yapılamadı. Çiçek balı da hava şartlarından dolayı azaldı” dedi.

“2020 yılı bal üretimimiz 110 bin tondu. 2021'de ise yangın ve kuraklıktan dolayı bal veriminde yüzde 40 düşüş var. Orman yangınlarından dolayı, Ege Bölgesi’nde hiç çam balı üretilemedi. Kır çiçeği, yayla ballarında da yüzde 30- 40 azalma var” diyen Solmaz şunları söyledi:

– Geçen yılki bal fiyatlarımız tenekesi ortalama 650 lirayla, 900 lira arasındaydı. Bu sene ise, 850 lirayla 1.200 lira arasında değişim gösteriyor. Döviz kurunun artmasıyla birlikte arıcılıktaki girdi maliyetleri de arttı. Yakıta gelen zamlardan dolayı nakliye masrafları arttı. Ham petek, bal mumu, kovan bunlar da arıcılık maliyetlerini etkileyen ana sebepler arasında.. Bal çeşitliliği bakımından dünyada 2. sıradayız. 8 milyon 500 bin civarında arı kolonimiz var. Bal üretimi ise kovan başına 14 kiloyla 19 kilo arasında değişiyor. Üretimde 3. sıradayız.

PANDEMİ VE KESTANE BALI

– Ayçiçek, çam, kekik, geven, yayla, kestane, lavanta gibi birçok bal bitkilerimiz bulunuyor. En çok tüketilen çiçek balı ve son zamanlarda pandemiyle de kestane balına artan bir ilgi var. Kestane balı, antiseptik, antiviral özelliklere sahip. Çok güçlü bir antioksidan özelliği var. 2021 arıcılık sektörü açısından iyi geçmedi. Yangınlardan dolayı çam balı üretimi gerçekleşmedi. Havanın kurak olması nedeniyle çiçek balı da azaldı. Son dönemlerde bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle birlikte arı ürünlerinin insan sağlığında ve beslenmesinde yeri bir kez daha anlaşıldı. Arı ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

MERDİVEN ALTI BAL

Bal üreticisi olan Recep Gökçe de, “Merdiven altı bal dedikleri tatlandırıcılarla dolu olan balları satanlar bizleri çok mağdur ediyor, doğal ürettiğimiz balları değerinde satamıyoruz. Gerçek ve doğal olarak ürettiğimiz balları satmakta güçlük çekiyoruz'' dedi.

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