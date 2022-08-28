Bal fiyatları en az ikiye katlanacak

Artan girdi maliyetleri nedeniyle yaşanan ciddi fiyat artışlarından arıcılar da nasibini aldı. Bu sezon bal fiyatlarının hem üretici hem de tüketici tarafında 2-3 kat artması bekleniyor.

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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, geçen yıl 1 kilogram çiçek balının üretici maliyetinin 25-26 TL olduğunu ve kendilerinin de bunu 30 TL'den toptan olarak satabildiklerini söyledi. Üretici fiyatları bu şekildeyken market raflarına bakıldığında aynı balın fiyatının 80-90 TL'den satıldığına dikkat çeken Şahin, aradaki 3 kat farkın da sorgulanması gerektiğine işaret etti.

ÜRETİCİDE 80 TL OLUR

Son 1 yılda ise mazotun 3-4 kat arttığı bir ortamda arıcıların 1 kilogram çiçek balını 58-60 TL civarında mal ettiğini ifade eden Şahin, “60 TL'ye mal ettiğimiz balı kimse bizden 50 TL'ye vermemizi beklenmesin. O yüzden bu yıl üreticinin 1 kilogram çiçek balı için toptan satış fiyatı en az 75-80 TL aralığında olacaktır” diyor. Bu hesaba göre bir yılda üretim maliyeti yüzde 131, artan balın üretici satış fiyatının da yaklaşık yüzde 150-160 yükselecek. Söz konusu artışların raflardaki bal etiketlerine de en az iki kat olarak yansıması bekleniyor.