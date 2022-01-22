Balık tezgâhlarına fırtına etkisi

Balıkçıların kuvvetli rüzgârda tekneleriyle denize açılıp, avlanamaması nedeniyle tezgâhlardaki çeşitlilik azaldı. Stoklardaki balıklar da tükenince fiyatlar arttı.

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Samsun’da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçılar, ava çıkamayınca tezgâhlarda balık çeşitleri azaldı; fiyatlarda ise artış gözlendi.

Karadeniz’de son haftalarda etkili olan kar yağışı ve fırtına, balık tezgâhlarını da vurdu.

Son yılların en bereketli balık sezonlarından birinin yaşandığı Samsunda da elverişsiz hava koşulları nedeniyle tezgahlarda kültür balıkları yer alırken, az da olsa istavrit, barbun, mezgit, lüfer ile mezgit de satılıyor.

‘BALIK AZ OLUNCA FİYAT YÜKSELİYOR’

Samsun’da uzun yıllardır balıkçılıkla uğraşan Ayhan Liman, “Hava şu anda soğuk. 4-5 gündür esiyor. Az da olsa balık geliyor ama biraz yüksek fiyatlı” dedi.

“Şu anda havada fırtına var ama yarın ne olur bilmiyoruz. Balık az olunca fiyatlar yükseliyor” diyen Liman, “Şu an balığın tam yenilme zamanı çünkü balık yağlandı, yağlı balık lezzetli olur. Fiyatlar yine de uygun sayılır. Mezgit ve istavrit kilosu 20, hamsi 25 lira şu anda. Deniz balığı olarak istavrit, barbun, mezgit, lüfer var. Fiyatlar değişebiliyor. Soğuk havada balığa çıkamadıkça fiyatlar aynı kalmıyor. Kültür balıkları ise fiyat olarak fazla değişmiyor” diye konuştu.

Balık almaya gelen Ahmet Durmuş, “Karadenizli olarak tabi ki balık seviyoruz. Lüfer, çinekop, hamsi, istavrit yemeyi tercih ediyoruz genel olarak. Hangisi uygun olursa alıyoruz ama benim tercihim lüferden yana’ dedi.

İrfan Salman da “Alabilirsek ancak mezgit, istavrit alıyoruz. Hamsi alıyoruz ama o da şu anda yok. Denizden gelmiyor. Buzhane malı. Fiyatlar düşerse daha rahat alabiliriz” diye konuştu. (DHA)



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