Balıkçılar av yasağını beklemeden demir attı

İzmir'de çok sayıda balıkçı, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılmayınca teknelerini 15 Nisan'da başlayacak av yasağını beklemeden iskelelere demirledi. Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, hava şartlarının etkisiyle denizde yeterli sayıda balığa rastlanmadığını belirterek, bu durumun fiyatları yükselteceğini söyledi.

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Barbundan çipuraya, mercandan lüfere, iskorpitten kalkana kadar çok sayıda balık çeşidinin bulunduğu Ege Denizi’nde, son günlerdeki olumsuz hava koşulları balıkçıları etkiledi. Çok sayıda balıkçı, teknelerini 15 Nisan’da başlayacak av yasağını beklemeden iskeleye demirledi.

Hava koşullarının bu yıl diğer dönemlere göre daha sert olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan şöyle konuştu:

“Ege Denizi’nde balıkçılık şu an iklim şartları nedeniyle sıkıntılı süreçte. Hava koşulları bu sene, her dönemden daha sert. Maliyetlerin de çok yüksek olması nedeniyle balıkçıların çoğu av yasağına 1 ay kala işi bırakmak zorunda kaldı. Teknelerin çoğu limanlara yanaştı. Balıkçı tekneleri Foça, Karaburun, Dikili ilçesindeki limanlara demirledi. Karadeniz’de ve Marmara Denizi’nde durum farklı değil. Oradaki balıkçılar da denizde fazla sayıda balık olmadığı için teknelerini bağladı. Bu durumun sonucunda balık fiyatlarında artış olacaktır. Av yasağında son 1 ay kaldı. İnşallah, hava şartları düzelir ve vatandaşlarımıza ağızlarının tadıyla balık yediririz.”

“ARTAN MALİYETLERLE ZORA GİRDİK”

28 metrelik gırgır teknesi sahibi ve kaptanı Tuncay Küçük (55) baba mesleği balıkçılığı 15 yaşından beri yaptığını belirterek, “Olumsuz hava şartlarına artan maliyetler de eklendi. Dolayısıyla balıkçılar zor duruma düştü. Zaten yeteri kadar da balık yok. Balık olmadığı için de fiyatlar yükseliyor. Teknemizi demirledik. Olumsuz hava şartlarında deniz açılamıyoruz. Hem hava şartları hem de artan maliyetler balıkçıyı zor duruma düşürdü” diye konuştu.

‘AV SERBEST ANCAK ADETA AV YASAĞINDA GİBİYİZ’

Bir diğer gırgır teknesinin sahibi ve kaptanı 45 yıllık denizci Zeki Ceylan (61) ise, “Fırtına nedeniyle denize açılamıyoruz. Fırtınanın 1 hafta süreceği öngörülüyor. Denize açılamayacağız, limana demirledik. Av serbest ancak adeta av yasağında gibiyiz. Bütün arkadaşlarımız aynı durumda. Balıkçıların çoğu bu nedenle denize çıkamıyor. Bu havalar balıkçılar için oldukça tehlikeli. Kimse personelinin canını tehlikeye atmak istemez. Bu durum fiyatlara da yansıdı. Düne kadar kasasını 100- 150 liradan sattığımız sardalya, şimdi 500-600 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.



“BALIK FİYATLARI ARTAR”

Bir başka gırgır teknesi sahibi ve kaptanı Selahattin Ceylan (60) ise balıkçılık yapmaya 12 yaşında başladığını anlatarak, “Hava şartları bize müsaade etmedi. Şimdi fırtına çıktı, bitmesini bekliyoruz. Mecburen limanda bekleyeceğiz. Balık fiyatları artar. Halkımız pahalı balık yemek zorunda kalacak” dedi. (DHA)

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