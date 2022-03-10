Bankalar açık mi? Bankalar bugün tatil mi, çalışıyor mu?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel idari izinli sayılacak. Vatandaşların birikimleri değerlendirdiği, faturaları yatırdığı, para gönderip-aldığı bankaların durumu merak ediliyor. Özel bankalar kar yağışı sürecinde hizmet vermeyi sürdürecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yaptığı tatil açıklaması sadece devlet memurlarını kapsıyor.

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İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışı nedeniyle birçok çalışan görevine ara veriyor. Gündelik işlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar banklar tatil mi, bugün açık mı merak ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel bugün idari izinli sayılacak ancak özel banka çalışanları memur olmadığı için açık olacak.

BANKALAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.” denildi.

Bankalar özel kuruluş olduğu için izinli kapsamına girmiyor. Bankalar bugün vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Çok sayıda banka olmasına rağmen bankacılık sektörün çalışma saatleri genel olarak saat 09:00’da başlar. Saat 12:30’da öğle tatiline giren bankalar 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 17:00’ye kadar hizmet vermeye devam eder.