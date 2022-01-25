Bankalar tatil mi? Bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu?

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok çalışan görevine ara veriyor. Gündelik işlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar banklar tatil mi, bugün açık mı merak ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel bugün idari izinli sayılacak ancak özel banka çalışanları memur olmadığı için açık olacak.

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Vatandaşların birikimleri değerlendirdiği, faturaları yatırdığı, para gönderip-aldığı bankaların durumu merak ediliyor. Özel bankalar kar yağışı sürecinde hizmet vermeyi sürdürecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yaptığı tatil açıklaması sadece devlet memurlarını kapsıyor.

BANKALAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır.” dedi.

Bankalar özel kuruluş olduğu için izinli kapsamına girmiyor. Bankalar bugün vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Çok sayıda banka olmasına rağmen bankacılık sektörün çalışma saatleri genel olarak saat 09:00'da başlar. Saat 12:30'da öğle tatiline giren bankalar 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam eder.