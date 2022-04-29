Bankaların net kârında büyük artış

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün ilk çeyrekteki net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 286 artışla 63.25 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde yerli özel bankaların net kârı ise yüzde 335 arttı.

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Bankacılık sektörünün ilk çeyrekte net kârı güçlü gelen net faiz gelirlerinin de katkısıyla geçen yıl aynı döneme göre yüzde 286 artışla 63.25 milyar lira oldu.

Kamu bankalarının net kârı yüzde 352 artışla 17.2 milyar lira olurken, kamu mevduat bankalarının ise net kârı yüzde 558 arttı.

Aynı dönemde yerli özel bankaların net kârı yüzde 335, yabancı bankaların ise yüzde 197 artış kaydetti.

NET FAİZ GELİRLERİ DESTEKLEDİ

Sektörün yüksek kâr rakamları yakalamasını destekleyen net faiz gelirleri ise martta geçen yıl aynı döneme göre yüzde 163 artışla 116 milyar liraya ulaşırken, mevduat-kamu bankalarının net faiz gelirleri yüzde 329 artış kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylık verilerine göre, sektörünün mart sonunda kredileri aralık sonuna göre yüzde 12.3 artışla 5.5 trilyon TL’ye ulaşırken, aktifleri aynı dönemde 10.16 trilyon TL, mevduatları da 5.97 trilyon TL oldu.

Sektörün SYR’si yüzde 20.38, takipteki kredi rasyosu da yüzde 2.86 olarak gerçekleşti. (REUTERS)

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