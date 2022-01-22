Bankaların ödemekle sorumlu olduğu çek tutarı arttı

Merkez Bankası, çekte muhatap bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktarı 2 bin 670 liradan 3 bin 600 liraya yükseltti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası’nın (TCMB) Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu tutar 2 bin 670 liradan 3 bin 600 liraya çıkarıldı.

Yapılan bir diğer değişiklikle de, daha önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde, her çek yaprağı için 3 bin liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 3 bin liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü kılındı.

Daha önce bu tutar 1.680 lira olarak belirlenmişti.

Tebliğ 28 Ocak Cuma günü yürürlüğe girecek.

İlginizi Çekebilir Kripto paralar çakıldı: İki aylık kayıp 1 trilyon doları aştı

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

İlginizi Çekebilir Katar bankasından Türkiye yorumu: Kur ve faizlerdeki oynaklık zorluk yaratıyor