Bayramda şekerlikler de boş kalacak

İğneden ipliğe gelen zamlardan sonra şeker fiyatları da katlandı. Geçen yıl 13-15 TL olan bayram şekerlerinin kilosu bu yıl 50-60 TL’ye kadar yükseldi. Ambalaj fiyatları da artınca vatandaş bayram şekeri alamaz hale geldi.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ramazan Bayramı öncesi bayram şekeri ve lokum satan esnafın sorunlarını dinledi.

Bulut, “Bayram şekerinin kilosu 1 yılda 4 kat zamlandı. Vatandaş alamıyor, esnaf satamıyor” dedi.

Pandemiden önce 10 ton ürün alırken, şimdi 200 kilo alabildiklerini söyleyen esnaf, “Bulamadığımızdan değil, fiyatı yüksek olduğundan. Alsak bile satamıyoruz. Şekerin fiyatı yükselince bayram şekerinin fiyatı da arttı. Bunların içinde bir de maliyetimiz var. Geçen ay dükkâna 9 bin 800 lira elektrik faturası geldi. Kurtaramıyoruz” diye konuştu.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Bayram şekeri satışlarının da düştüğünü belirten esnaf, “Pandemide 4 bayram geçti, kimse doğru düzgün satış yapamadı. Pandemiden önce 50-60 çalışanımız vardı. İş olmayınca işçilerimizi çıkarmak zorunda kaldık” dedi.

“İş yok, akşama kadar boş boş bekliyoruz” diyen bir esnaf, “Fabrikalar kapandı, küçük imalathanelere dönüldü. Bu yıl beklentimiz vardı. Fiyatların artması yüzünden beklentimiz boşa düştü” diye konuştu.

Bir diğer şekerci esnafı ise “Şeker fiyatları çok yükselince insanların alım gücü düştü. Kapıya gelip fiyat sorup çıkan çok insan var. 1 kilo alıyorsa yarım kilo ya da 250 grama düşenler var. Maliyetler çok fazla olduğu gibi karlar da düştü. İki sene önce şeker fabrikaları satılırken, uyarmıştık. Millet et fiyatlarından dolayı ineğini satıyor, iki sene sonra sütü kaç liraya içeceğiz bilinmez'' dedi.

İlginizi Çekebilir Bayram şekerini yüzde 40 zamlı yiyeceğiz

İlginizi Çekebilir Pastanın tatlının tadı kaçtı: Şeker kaynaklı yüzde 30 zam

İlginizi Çekebilir Küresel yemeklik yağ fiyatlarında yeni zirve

İlginizi Çekebilir Ticari kredi faizlerinde artış geliyor