BBVA, Garanti’deki payını yüzde 86’ya çıkardı

İspanyol bankası BBVA, Türkiye'de Garanti BBVA'daki gönüllü pay alım teklifi sonunda bu bankadaki payını yüzde 85,97'ye çıkardığını açıkladı.

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Garanti Bankası’nda ana ortak İspanyol bankası BBVA’nın payı, tamamlanan gönüllü pay alımı sonunda yüzde 36.1 artarak yüzde 86’ya çıktı.

BBVA hisse başına 15 liradan Garanti Bankası payları gönüllü pay alım teklifinde bulunmuş ve alımlar Çarşamba gününe kadar devam etmişti.

KAP’A BİLDİRDİ

Garanti Bankası’nın KAP’a çarşamba akşamı yaptığı açıklamaya göre BBVA, 1.5 milyar lira nominal tutarda hisseyi 22.8 milyar liraya alarak 18 Mayıs akşamı itibarıyla bankadaki payını yüzde 85.97’ye yükseltmiş oldu.

Garanti hisseleri çarşamba günü pay alım teklifi süresinin dolmasının ardından keskin şekilde değer kazandıktan sonra kazanımlarını azaltarak günü yüzde 4.5 primle 15.65 liradan kapattı. (REUTERS)

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