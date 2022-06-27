BDDK’dan yeni açıklama: Yurtdışı yerleşiklerle işlem yapanlar bankalarla paylaşılacak

BDDK'dan yapılan son açıklamaya göre yurt dışı yerleşikler ile türev işlem gerçekleştirdiği tespit edilen kişilerin listesi bankalarla paylaşılacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 24 Haziran Cuma akşamı duyurduğu ve elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen kararının ardından yeni bir açıklama yayınladı.

Bloomberg HT tarafından aktarılan bilgiye göre BDDK’dan yapılan açıklamada, “Kredi ile SWAP işlemi yapılmasına ilişkin, kredilerde uygulanacak yüksek risk ağırlığı türev işlemin vadesinden bağımsız olarak uygulanacaktır. Kredi ile gerçekleştirilen bağlantı olması gerekmiyor” ifadelerine yer verildi.

Kurum ayrıca yurtdışı yerleşikler ile türev işlem gerçekleştirdiği tespit edilen kişilerin listesinin bankalarla paylaşılacağını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor…

İlginizi Çekebilir Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan BDDK kararı yorumu: Ekmek 10 lira olacak

İlginizi Çekebilir BDDK'dan ticari kredilerle ilgili yeni açıklama