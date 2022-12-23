Bedelli askerlik ücretinde yüksek zam beklentisi

2023 bedelli askerlik ücretine büyük zam bekleniyor. Bedelli askerlik için adaylar ocak ayında yapılacak memur zammına odaklandı. Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında bedelli askerlik ücreti 100 bin TL'yi aşabilir.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Asker adayları merakla 2023’te bedelli askerlik ücretine gelecek zammı bekliyor. Memur maaşlarına endeksli olan bedelli askerlik ücreti, mevcut enflasyon tahminlerine göre Ocak 2023’te 100 bin TL’yi aşabilir.

Her ay TÜİK verilerine göre açıklanan enflasyon oranları memurların alacağı zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Enflasyondaki artış aralık ayında yüzde 3 civarında gerçekleşir ve seçim yılına özel ilave zam verilmezse memur ve memur emeklileri yüzde 18,6 oranında zamla yetinmek zorunda kalacak.

Son 5 ayda tüketici enflasyonu yüzde 14,05 olurken bu orana göre seçime özel ek zam verilmezse memur zammı yüzde 18,6 düzeyinde kalacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

7179 sayılı Askere Alma Kanunu’na göre, bedelli askerlik için ödenecek ücret 240 bin gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunuyor. Bu rakam da her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit ediliyor.

Halihazırda uygulanan bedelli askerlik ücreti ise 80 bin 64 TL (0,333603*240000=80064,72). Dolayısıyla memura gelecek olan zammı asker adayları da yakından takip ediyor. Memurlar ve hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar 2023’te 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

Aralıkta aylık yüzde 3 enflasyon olması durumunda bu zammın yüzde 18’in üstünde olması bekleniyor. Dolayısıyla memurlara bu oranda zam gelecek olursa bedelli askerlik ücretinin 95 bin civarında olması bekleniyor. Ancak bu rakam ek zam gelmesi halinde değişebilir.

EK ZAM BEKLENTİSİ

Bu yılın başında memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammının dışında 5 puanlık ilave zam verilmişti. Seçim yılı olması nedeniyle bu yıl da ek bir zammın verilmesi sürpriz olmayabilir. Ek bir zammın verilmesi, bedelli askerlik ücretinin de aynı şekilde artması anlamına gelecek.

Dün açıklanan rakama göre asgari ücret yüzde 54,66 zamla 8 bin 506 TL’ye yükseltilmişti. Örneğin benzer bir zammın memur maaşlarına yapılması, bedelli askerlik ücretinin 120 bin TL’nin üzerine çıkması anlamına gelebilir.

BEDELLİDE GEÇMİŞTE NE KADAR ZAM OLDU?

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanunun yürürlüğe girdiği 2019 haziran ayında 31 bin 343 lira olan ücret, ertesi ay 32 bin 230 liraya, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 liraya, ikinci yarısında 37 bin 20 liraya, 2021'in ilk yarısında 39 bin 788 liraya, ikinci yarısında 43 bin 150 liraya çıkmıştı.

Sonrasında yüksek enflasyon nedeniyle bedelli askerlik ücreti memur maaşları ile birlikte hızla arttı. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 56 bin 507 TL olan bedelli askerlik ücreti yılın ikinci yarısında 80 bin lirayı aştı. Üç yıllık süredeki artış yüzde 155 oldu.