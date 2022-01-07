Benzin ve motorine büyük zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 63 kuruş, motorinde ise 94 kuruş fiyat artışı oldu.

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2022 yılındaki zam fırtınası etkisini sürdürüyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geldiğini duyurdu.

Sendikanın açıklamasına göre, benzinde 63 kuruş ve motorinde 94 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

EPGİS’in açıklamasında “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

YENİ YIL ZAMLA BAŞLAMIŞTI

1 Ocak 2022 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’de 78 kuruş fiyat artışı olmuştu.

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