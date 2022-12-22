Benzine zam geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. Motorinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak.

Sozcu.com.tr

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Petrol ve ürün fiyatlarındaki değişimin etkisiyle akaryakıtta yeni zam kararı alındı.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 67 kuruş zam gelecek.

Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 18,63 TL’ye, Ankara’da 18,84 TL’ye, İzmir’de 18,83 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 22,02 TL, Ankara’da 22,18 TL, İzmir’de 22,28 TL seviyesinde bulunuyor.

Rafineri uzaklıkları ve şirketlerin kâr marjlarına göre akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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