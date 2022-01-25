Abone Ol

Beyanname sürelerine hava koşulları ertelemesi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri  31 Ocak gün sonuna kadar uzatıldı.

Yayınlanma: 13:27 - 25 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beyanname sürelerine hava koşulları ertelemesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin  31 Ocak gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

Kılıçdaroğlu depodaki doğalgazı açıkladı, Enerji Bakanlığı verileri kaldırdı İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu depodaki doğalgazı açıkladı, Enerji Bakanlığı verileri kaldırdı Enerji kısıntıları sonrası sanayide ve ihracatta endişeli bekleyiş İlginizi Çekebilir Enerji kısıntıları sonrası sanayide ve ihracatta endişeli bekleyiş

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster