Beyanname sürelerine hava koşulları ertelemesi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri 31 Ocak gün sonuna kadar uzatıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin 31 Ocak gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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