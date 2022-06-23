Beyaz eşya üretim ve satışlarında düşüş
TÜRKBESD verilerine göre, beyaz eşya üretimi yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düştü. Aynı dönem aralığında iç satışlar yüzde 9 düşüş kaydetti.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) 2022 Mayıs’a ilişkin açıkladığı veriler, üretim ve satışlardaki düşüşü gözler önüne serdi.
Buna göre, iç satışlar mayısta yüzde 6 artışla 706 bin 928 olurken, yılın ilk 5 ayında ise iç satış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düştü ve 3 milyon 495 bine geriledi.
İHRACATTA SINIRLI ARTIŞ
TÜRKBESD verilerine göre, mayıs ayında yıllıklandırılmış bazda beyaz eşya üretimi yüzde 9 azaldı.
2022 Ocak-Mayıs dönemindeki üretim ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşerek 13 milyon 668 bine geriledi.
Mayıs ayında ihracat yüzde 6 düşüşle 1 milyon 920 bin adede gerilerken; yılın ilk 5 aylık dönemindeki ihracat ise sınırlı artarak yüzde 2 yükseldi.