Bir dokun bin ah işit: Esnaf, çiftçi, emekli herkes dertli

Çiftçi artan girdi maliyetlerinden, esnaf vatandaşın alım gücü düştüğü için satış yapamamaktan ve vadeli ticaretin tıkanmasından, emekli açlık sınırı altında ücret aldığı için yaşadığı hayat pahalılığından, işsiz ise iş bulamamaktan yakınıyor.

Sozcu.com.tr

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde merkez ile ilçeler ve köylerde vatandaşın, esnafın, çiftçinin ve emeklinin sorunlarını dinledi.

Çiftçi artan girdi maliyetlerinden, esnaf vatandaşın alım gücü düştüğü için satış yapamamaktan ve vadeli ticaretin tıkanmasından, emekli açlık sınırı altında ücret aldığı için yaşadığı hayat pahalılığından, işsiz ise iş bulamamaktan yakınıyor.

CHP’li Gürer, ülkede yaşanan tüm sorunların sorumlusunun her sorunu dış güçlere mal etmeye çalışan siyasi iktidarın yanlış yönetiminden kaynaklandığını vurguladı.

GÜBREDEKİ ZAM ÇİFTÇİNİN BELİNİ BÜKTÜ

Pazarcı esnafı mazot zammı nedeniyle nakliye ücretlerindeki artışın ürün fiyatlarına yansıdığını bu nedenle satış yapmakta zorluk çektiğini belirtirken, vatandaşlar da ürünlerin her hafta zamlanmasından yakındı.

Emekliler ise emekli ücretlerine gelen zamların daha maaşlar hesaba yatmadan eridiğine dikkat çekerek, pazara gelip de almak istedikleri çok ürünü alamadıklarını ifade etti.

Köy ve kasabalardaki çiftçiler ise gübre, ilaç, mazot ve tohum zamları nedeniyle üretim yapmakta zorlandıklarını belirterek, “Gübre fiyatları uçtu, ilaç ve mazot zammı durdurulamıyor. Tohum, yer altında su çıkarmak için kullanılan elektrik zamları belimizi büktü. Bu şartlar altında üretim yapma şansımızı zorluyoruz” dedi.

‘DIŞ GÜÇLER KİM, AÇIKLAYIN DA BİLELİM’

20 yıldır ülkeyi yöneten AKP'nin sürekli dış güç hikâyesi anlattığını ifade eden CHP Milletvekili Gürer, “AKP sürekli bir dış güç hikâyesi yatıyor; bir kavga çıkarıp sonra tekrar dost dedikleri ülkeler var. Sudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerle sorun yaşayıp İsrail, Ermenistan gibi ülkelerle ilişki geliştirme düzeyine eren AKP iktidarı kime karşı kim dış güç bunları hiç açıklamıyor” şeklinde konuştu.

TARIMI DIŞ GÜÇLER DEĞİL, AKP BİTİRDİ

Elektrik, akaryakıt, doğalgaz zamlarını dış güç değil siyasi iktidarın yaptığını vurgulayan Gürer, “Tarımı dış güçler değil mevcut iktidar bitiriyor. AKP yanlış, plansız, öngörüsüz yönetimle oluşan sorunları başkasına atarak sorumluluktan kurtulma telaşı içindedir” değerlendirmesinde bulundu.

‘CHP’NİN KAZANIMLARINI SATA SATA BİTEREMEDİLER’

Gürer, AKP'nin sürekli olarak “CHP'nin dikili ağacı var mı?” diye sorduğuna işaret ederek, “AKP sata sata bitiremediği kamu fabrikaları ve kuruluşların yapılış tarihlerine bakarsa, ne kadar haksızlık ettiğini görür” dedi.

TARIMDA PLANLAMA ŞART

Gürer, köy ve kasabalarda yoksulluğun yaygınlaştığını, kent merkezlerinde esnafın sattığı ürün yerine aynı fiyatla yeni ürün alamadığını ve vadeli alış satışın durması ile ticaretin daraldığını, işsizler bunalım yaşadıklarını anlattıklarını belirtip, tarımda üretim planlaması yapılmasının da artık kaçınılmaz olduğunu da sözlerine ekledi.

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