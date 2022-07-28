Bir ilde daha simite zam

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında alınan kararla, birçok unlu ürüne zam yapıldı.

İsmail AKIN

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında alınan kararla, birçok unlu ürüne zam yapıldı.

Buna göre, 1 Ağustos itibarıyla simit, 5 TL, poğaça, 6 TL, açma 7 TL’den satılacak.

Son bir yıl içerisinde birçok kez zam yapılan simitin fiyatı Antalya'da 4 liradan 5 liraya yükseldi. Böylece simit fiyatı ekmek fiyatını geçti.

‘GİRDİ MALİYETLERİ NEREDEYSE ANLIK ZAMLANIYOR’

Girdi maliyetlerine neredeyse anlık zam geldiğini söyleyen ATSO 7. Grup Ekmek, Un ve Unlu Mamulleri Meslek Komitesi’nden Murat Totoş; “Girdi maliyetlerine gelen zamlar fiyatlarımızı da etkiledi. Zaten İstanbul ve diğer illerde de fiyatlar bu seviyede” dedi.

“An itibarıyla poğaçada kullandığımız 25 kiloluk yağın şu anki fiyatı 350 lira. Susam 45 lira, sıvı yağ 750 lira, şekerin 50 kilosu 1200 lira, kaşar peynirin kilosu 100 lira ve beyaz peynirin tenekesi ise 17 kilo 1000 lira” diyen Totoş, şöyle devam etti:

‘KİRA ZAMLARI NEDENİYLE İŞÇİLER DE GİDİYOR’

“Elektrik fiyatlarıyla baş etme şansına sahip değiliz. Kira bedellerindeki artış nedeniyle işçiler gidiyor, işçi bulamıyoruz. Antalya’da 4 bin liradan aşağı ev kirası yok. İşçilerin ev kiraları karşında kent kalma şansları yok.

Bunun dışında, yumurtanın kolisi 48 lira oldu. Böyle bir durum karşısında fırıncının yapabileceği bir şey kalmıyor. Her geçen gün her şeye zam geliyor. Mecburen bu arşılar karşısında bizde bu zammı yapmak durumunda kalıyoruz. Gönül ister ki ucuza satalım.”

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