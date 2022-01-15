Haberler - Ekonomi

Bir ilde daha toplu ulaşıma zam

Akaryakıta üst üste gelen zamlar sonrası çeşitli illerden toplu ulaşıma zam kararı gelmeye devam ediyor. Son olarak Kütahya Belediyesi'nin meclis toplantısından da yüzde 36 ila yüzde 38,7 aralığında zam kararı çıktı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bir ilde daha toplu ulaşıma zam

Kütahya Belediyesi’nin, Belediye Başkanı Alim Işık başkanlığında yaptığı olağanüstü Belediye Meclis toplantısından toplu ulaşım ücretlerine zam kararı çıktı.

Yapılan zam oranları yüzde 36 ila 38,7 aralığında değişti.

EN UCUZ TARİFE 3,10 TL’YE ÇIKTI

Buna göre, Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi tam biniş 3,10 TL'den 4,30 TL'ye, ilkokul-lise 2,25 TL'den 3,10 TL’ye, üniversite 2,75 TL'den 3,75 TL'ye, Üniversite İkamet Kart 2,35 TL'den 3,20 TL'ye, kare kodlu bilet 4 TL'den 5,50 TL'ye, aktarma 1 TL'den 1,50 TL'ye yükseltildi. (İHA)

Akaryakıt sektörüne akreditasyon şoku: Pek çok işletme kapanma tehlikesi altında İlginizi Çekebilir Akaryakıt sektörüne akreditasyon şoku: Pek çok işletme kapanma tehlikesi altında Akaryakıt zamları pazarları vurdu: Çevre illerden ürün getirilemiyor İlginizi Çekebilir Akaryakıt zamları pazarları vurdu: Çevre illerden ürün getirilemiyor Antalya'da toplu ulaşıma zam İlginizi Çekebilir Antalya'da toplu ulaşıma zam Bursa'da toplu ulaşıma zam İlginizi Çekebilir Bursa'da toplu ulaşıma zam İstanbul'da toplu ulaşıma zam İlginizi Çekebilir İstanbul'da toplu ulaşıma zam

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster