Bir ilde daha toplu ulaşıma zam
Akaryakıta üst üste gelen zamlar sonrası çeşitli illerden toplu ulaşıma zam kararı gelmeye devam ediyor. Son olarak Kütahya Belediyesi'nin meclis toplantısından da yüzde 36 ila yüzde 38,7 aralığında zam kararı çıktı.
Kütahya Belediyesi’nin, Belediye Başkanı Alim Işık başkanlığında yaptığı olağanüstü Belediye Meclis toplantısından toplu ulaşım ücretlerine zam kararı çıktı.
Yapılan zam oranları yüzde 36 ila 38,7 aralığında değişti.
EN UCUZ TARİFE 3,10 TL’YE ÇIKTI
Buna göre, Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi tam biniş 3,10 TL'den 4,30 TL'ye, ilkokul-lise 2,25 TL'den 3,10 TL’ye, üniversite 2,75 TL'den 3,75 TL'ye, Üniversite İkamet Kart 2,35 TL'den 3,20 TL'ye, kare kodlu bilet 4 TL'den 5,50 TL'ye, aktarma 1 TL'den 1,50 TL'ye yükseltildi. (İHA)