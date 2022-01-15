Birleşik Kamu-İş’ten ek zam protestosu

Birleşik Kamu-İş'in Denizli İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan, hükümetin gerçekçi enflasyon rakamları yerine manipülasyonlu verileri baz alarak yaptığı yüzde 2,5’luk ek zammın kamu emekçilerine hakaret olduğunu söyledi. Aydoğan, "Açlığa mahkûm eden enflasyon oranı ve zamları kabul etmiyoruz" dedi.

Selami AYDIN

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Denizli’deki Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, hükümetin kamu çalışanları için belirlediği zam oranlarını protesto etti.

Konfederasyonun Denizli İl Başkanı olan Namık Kemal Aydoğan, düzenlediği basın toplantısında hükümetin zam oranlarını belirlerken TÜİK'in enflasyon verilerini dikkate aldığını belirterek, “Hükümet gerçekçi enflasyonu değil manipülasyonlu rakamları baz almıştır. Rakamlarla oynadıkları yetmezmiş gibi bir lütuf gibi sunulan yüzde 2,5'luk ek zam kamu emekçilerine bir hakarettir” dedi.

‘KRİZ DORUĞA ULAŞTI, CİDDİ ŞEKİLDE HİSSEDİLİYOR’

Aydoğan, ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmede belirlenen zam oranlarını ‘komik’ ve ‘gerçeklerden uzak’ olarak nitelendirdi.

Aydoğan, “2021 yılı ekonomik krizin doruğa ulaştığı ve yıkıcı etkilerinin en ciddi şekilde hissedildiği yıl olarak geride kalmıştır. İşçi, memur ve emeklilerin yıllık zam oranları, büyük ölçüde çarpıtılan rakamlara göre belirlenmiştir. TÜİK'in verileri doğru değil. Halkın enflasyonu daha da ağır” diye konuştu.

‘AÇIKLANAN ENFLASYON AÇLIĞA MAHKÛM EDİYOR’

Peş peşe gelen zamları hatırlatan Aydoğan, şöyle devam etti:

“Elektrik, doğalgaz, köprü, hastane, otoyollar kamulaştırılmalı, zamlar geri alınmalıdır. Emekçiler için vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmelidir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak kamu emekçilerini ve yurttaşları açlığa, sefalete mahkûm eden enflasyon oranını ve zamları kabul etmiyoruz.”

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