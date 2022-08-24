Bitcoin Asya piyasalarını izliyor

Asyalıların pandemi ile birlikte kripto para ticaretine yöneldiğine dikkat çeken IMF, kripto ve Asya hisse senedi piyasaları arasındaki artan entegrasyonun finansal sistemler için riskler yaratabileceğine dikkat çekti.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Bitcoin ve Ethereum gibi majör kripto paralarla ile Asya hisse piyasaları arasında korelasyonun önemli ölçüde arttığını belirtti. Pandemiden önce Bitcoin'in Asya hisse senetleriyle çok az korelasyonu olduğunu, bu nedenle finansal sistem için herhangi bir büyük istikrar riski oluşturmadığını belirten IMF yetkilileri, son iki yılda tablonun değiştiğini kaydettiler.

RİSK DUYARLILIĞI ARTIYOR

IMF tarafından yayınlanan bir blog yazısında, kripto para ticaretinin, milyonlarca kişinin evde kalırken aldığı devlet yardımları, düşük faiz oranları ve finansmana ulaşmanın kolaylığıyla arttığına vurgu yapıldı ve Bitcoin ile Asya hisse piyasaları arasındaki getiri ve volatilite korelasyonunun 2020 yılından sonra önemli ölçüde artışa geçtiği belirtildi. Raporda en çarpıcı örnek olarak; Hindistan piyasalarıyla Bitcoin korelasyonundaki değişim gösterildi. Buna göre 2017-2019 yıllarında 0.03 olan kolerasyon 10 kat artışla 2020-2022 yıllarında 0.31'e yükseldi. Benzer şekilde, oynaklık korelasyonu da 3 kat arttı. Yazıda bu artışın, kripto ve hisse senedi piyasalarında risk duyarlılığının yayılma olasılığını gösterdiğine dikkat çekildi.

KRİTİK SEVİYELERE DÖNDÜ

Bitcoin'de üst üste üçüncü haftada toplam 15 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. 19 Ağustos'ta ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında daha fazla faiz artırımına işaret edilmesinin ardından yüzde 10 düşüş gösteren Bitcoin dün 20.919 doları test etti ve kritik eşik olarak kabul edilen seviyelere yeniden yaklaştı.

Mt. Gox krizini aşmaya çalışıyor

Zamanının en büyük kripto para borsası Tokyo merkezli Mt.Gox, 2014 yılında yaşadığı bir siber saldırı sonucu iflasını istemiş, 850 bin Bitcoin'in çalındığını duyurmuştu. 8 yıl sonra mahkeme kararı ile 140 bin Bitcoin'in mağdur yatırımcılara dağıtılacağı açıklandı. Piyasaya bir anda girecek olan günümüz değeri 3.3 milyar dolarlık Bitcoin kripto yatırımcılarını tedirgin etmesi kripto para piyasalarında satış dalgası yarattı. Risk iştahındaki düşüşün de etkisi ile toplam piyasa değeri 1 trilyon dolar seviyesine geriledi.