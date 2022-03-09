Bitcoin’de Biden hareketliliği

Bitcoin, ABD'de dijital varlıklar üzerine Başkan Joe Biden imzasıyla yayınlanacak hükümet emirlerinden destek bularak arttı. Bitcoin'deki günlük artış yüzde 9'a yaklaşırken Ethereum yüzde 7,5'lik bir artış gösterdi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden’in dijital varlıklar için destekleyici tutum aldığına dair kısa bir açıklamanın ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanması üzerine Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değerinde artış meydana geldi.

Kripto para piyasaları bugün ABD Başkanı Biden'ın imzası ile kripto paralarla alakalı kararnamesini beklerken, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan kısa metinde dijital varlıkların geleceği ile alakalı olumlu ifadeler geçmesi Bitcoin’i güçlendirdi.

Raporun yayınlanmasının ardından Bitcoin yüzde 9 artışla 42 bin dolardan işlem görürken Ethereum dahil diğer kripto para birimleri de yükseldi. Ethereum yüzde 7’lik artışla 2 bin 756 dolara yükselirken Solana yüzde 5,5 değerlenme ile 88,5 dolara, Cardano ise 0,84 dolara yükseldi.

İYİMSERLİĞİ ARTIRAN EMİRLER

Dün ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dijital varlık politikasının kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiği ve devlet kurumlarının çalışmalarının koordine edileceği söylendi. Yatırımcılar nihai yürütme emrini beklese de kısa açıklama piyasada iyimserliğin artmasına sebep oldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yürütme emri uyarınca Hazine, para ve ödeme sistemlerinin geleceği hakkında bir rapor hazırlamak için kurumlar arası ortak çalışma yapılacak. Ayrıca, dijital varlıkların potansiyel finansal istikrar risklerini değerlendirmek ve uygun önlemlerin alınıp alınmadığını değerlendirmek için Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'ni de toplayacağız. Dijital varlıklar tarafından sorulan soruların genellikle önemli sınır ötesi boyutları olduğundan, sağlam standartlar ve eşit bir oyun alanı geliştirmek için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız.

Bu önemli işi üstlenirken tüketici ve yatırımcı koruma grupları, piyasa katılımcıları ve diğer önde gelen uzmanlar bize rehberlik edecek. Hazine, yasadışı finansmana karşı devam eden çalışmalarımızı geliştirirken ve finansal istikrar ve ulusal güvenliğe yönelik riskleri önlerken daha adil, daha kapsayıcı ve daha verimli bir finansal sistemi teşvik etmek için çalışacak”

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Japon kripto para borsası Bitbank’ın piyasa analisti Yuya Hasegawa CNBC’ye verdiği demeçte, “Paylaşılan Hazine beyanı, gerçekçi olmayan düzenlemeler uygulamak yerine endüstrinin gelişimine odaklanıyor gibi göründüğü için kripto piyasası tarafından memnuniyetle karşılandı” dedi. Kripto para borsası Gemini’nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, ise yürütme emrini “kripto düzenlemesine yapıcı bir yaklaşım” olarak nitelendirdi.

Konu ile ilgili günlük bülteninde değerlendirmelerde bulunan Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Biden'ın kararnamesinin çıkması ile bizler de büyük bir bilinmezliğin aşıldığını göreceğiz. Ek olarak ABD Virginia’da bankalar dijital varlık saklama hizmeti vermeye başlayacaklar. Bu kripto paraların geleneksel finansla buluşmasında önemli bir adım” dedi.

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