Bitkisel yağ fiyatlarında yeni endişe: Endonezya ihracat yasağını genişletebilir

Dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısı konumunda olan Endonezya, palm yağı ihracatına uyguladığı yasağı genişletmeye hazırlanıyor. İhracattaki ilk kısıtlama, küresel yemeklik yağ fiyatlarında keskin artışlara yol açmıştı.

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Endonezya, iç pazarda yemeklik yağ kıtlığı yaşanması halinde rafine edilmiş palm yağı ihracatına uyguladığı yasağı genişletmeye hazırlanıyor.

Konu ilgili planın detayları hükümet ve sektör yetkilileri arasında düzenlenen bir toplantıda sunuldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHRACATÇISI KONUMUNDA

Dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısı konumunda olan Endonezya, perşembe gününden itibaren rafine edilmiş, ağartılmış ve kokudan arındırılmış (RBD) palm yağının ihracatını durdurmayı planlıyor.

Ham palm yağı ve diğer alt ürünlerin ihracatı ise devam edecek.

Üst düzey hükümet yetkilisi toplantıda sunulan bu detayları Reuters’a doğruladı.

ÇİKOLATA VE DETERJAN ÜRETİMİNDE DE KULLANILIYOR

Endonezya’nın dışarıya sattığı toplam palm yağı ürünlerinin yüzde 40’ını RBD palm yağı yani rafine edilmiş palm yağı oluşturuyor.

Analistlerin tahminlerine göre, yasağın gelmesiyle Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi konumunda olan Endonezya’nın ihracat gelirlerinin önemli ölçüde etkileneceğini gösteriyor.

Dünya bitkisel yağ tüketiminde yüzde 40 ile en büyük payı alan palm yağı, ayrıca atıştırmalık, çikolata ve deterjan üretiminde kullanılıyor.

FİYATLARIN KESKİN ŞEKİLDE ARTMASINA YOL AÇMIŞTI

Endonezya, ABD Tarım Bakanlığı tahminlerine göre dünya palm yağı üretiminin yüzde 60’ını gerçekleştiriyor. İkinci sırada ise yüzde 25 ile Malezya geliyor.

Endonezya’nın palm yağı ihracat yasağı Türkiye’de yoğun olarak tüketilen ayçiçek yağı dahil olmak üzere tüm yemeklik yağ fiyatlarının keskin şekilde yükselmesine yol açmıştı. (REUTERS)

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