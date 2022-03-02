Boeing ve Airbus’tan Rusya kararı

Airbus Rusya'ya uçak yedek parçaları göndermeyi durdururken, Boeing ise Rus havayollarına verdiği desteği askıya alacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası birçok ülkeden ve şirketten Rusya’ya yönelik yaptırımlar sürüyor.

Havacılık şirketi Airbus, Rusya’ya uçak yedek parçaları göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi durdurduğunu açıkladı.

Bununla beraber Airbus, Moskova’daki mühendislik merkezinin yerel müşterilere hizmet verip veremeyeceğini değerlendiriyor.

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing şirketi ise Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği işgalin ardından Boeing’in Rus havayollarına verdiği desteği askıya alacağını duyurdu.

KİEV’DEKİ OFİS GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Reuters’ın aktardığı Airbus açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Airbus Engineering Centre in Russia (ECAR) merkezinin Airbus için tüm faaliyetlerini yaptırımlarla birlikte durdurduk. ECAR’ın Rus müşterilere sağladığı mühendislik hizmetleri konusunda, ECAR ihracat kontrolü yaptırımlarını inceleyerek bu faaliyetlerin yaptırımlarla uyum içinde yapılıp yapılamayacağını belirlemeye çalışıyor.”

Boeing yaptığı açıklamada ise, “Moskova’daki başlıca çalışmalarımızı askıya aldık ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki ofisimizi geçici olarak kapattık. Rus havayolları için parça, bakım ve teknik destek hizmetlerini de askıya alıyoruz. Çatışma devam ederken ekiplerimiz bölgedeki ekip arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamaya odaklanmış durumda” ifadelerine yer verildi.



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