Borsa devre kesti, seans erken bitti

Borsa İstanbul'da bugün tarihi bir gün yaşandı. Kapanışa doğru satışlar hız kazandı, devre kesici çalıştı ve borsa günü yarım saat erken kapattı. Dr. Tuğberk Çitilci, bugün borsada yaşanan sert düşüşün nedenlerini sozcu.com.tr'ye anlattı.

Sozcu.com.tr

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Borsada, bugün öğleden sonra satışlar hız kazandı. BIST 100 Endeksi yüzde 5 düşüşle 1.979 puana geriledi.

Devre kesicinin kapanışa 28 dakika kala çalışmasıyla işlemler saat 17.32'den sonra yapılamadı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, saat 17.32.21 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye girdiği bildirildi.

Borsa Pay Piyasası’ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtilen açıklamada, “Pay Piyasasında ve BAP Pay Repo Pazarı’nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır, seans tamamlanmıştır. VİOP Pay ve Pay Endeksleri’ne dayalı sözleşmelerde normal seansın kalanında işlem yapılmayacak olup seans akışı normal saatinde VIOP_SEANS_SONU işlem günü bölümü ile devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

ABD’DE TAHVİLLERİ VE UKRAYNA KRİZİ ETKİLEDİ

Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Tuğberk Çitilci, bugün Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşü sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Bugün basında çıkan ve son dönemde gündem olan bir kamu kurumunun başkanının istifasını sunduğuna ilişkin iddiaya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 14.00’te yayımlanan açıklamasındaki “Faiz ve enflasyon düşecek” çıkışına dikkat çeken Çitilci, Erdoğan’ın çıkışı sonrasında piyasanın istifa haberine daha fazla anlam yüklemeye başladığını dile getirdi.

Yurt dışı tarafında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart toplantısında faiz artırması neredeyse kesinleştiğinden dolayı ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizindeki yükselişin devam ettiğini ve yüzde 1,80 seviyesinin aşıldığını, bu gelişmenin ABD borsalarını da aşağı çektiğini belirten Çitilci, bir diğer önemli gelişmenin Rusya ile Batı arasındaki Ukrayna gerilimin tırmandığına dönük haberler olduğunu vurguladı.

Bugün Rus borsasında da yüzde 8’e yakın düşüş olduğuna işaret eden Çitilci, iç ve dış faktörlerin birleşmesiyle birlikte borsa açısından yurt dışıyla entegre hareket açısından kritik bir saat olan 17.00 sonrasında satışların hızlandığını söyledi.

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