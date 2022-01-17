Borsa İstanbul’dan ‘rekor yılı’ vurgusu

2021 yılını değerlendiren Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldığını aktardı. Ergun, 2021 sonunda net kârın yüzde 44 artarak 2,07 milyar TL olduğunu belirtti.

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Borsa İstanbul’un 2021 yılını değerlendiren Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

Geçen yıl 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırıldığı belirtildi. Bundan önceki rekor, 35 halka arz ile 1990’a aitti.

Ergun, “Halka arz edilen 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırıldı. 21,6 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildi. 2020 yılında ise 8 şirket ile 1,1 milyar TL tutarında halka arz gerçekleştirilmişti. Bundan önceki rekor 35 şirket ile 1990 yılındaydı” diye konuştu.

PAY SENEDİ SAHİPLİĞİNDE ARTIŞ

Ergun, “Böylece, dünya borsaları arasında, halka arz sayısı bakımından Borsa İstanbul 14 basamak birden yükselerek 13'üncü sıraya yerleşti. İstanbul, Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Rize gibi ülkemizin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren birçok sektörden şirket bu yıl aramıza katıldı” dedi.

“Şirketlerimizin yatırımları için ihtiyaç duydukları “uzun vadeli TL” sadece sermaye piyasalarında ve Borsa'da mevcut” diyen Ergun, “2021'de aynı zamanda borçlanma aracı ihraçlarıyla 258,5 milyar TL kaynak sermaye piyasaları aracılığıyla sağlanmış oldu” diye konuştu.

Ergun, “2020 yılı başında 1,2 milyon vatandaşımız pay senedi sahibi iken, bu sayı 2021 yılında 2,4 milyona kadar yükseldi. Bireysel yatırımcı sayısındaki artışın, sorumluluklarımızı artırdığı bilinciyle hareket ediyoruz. Yatırımcılarımızı finansal okuryazarlık konularında bilgilendirmeye yönelik adımlar atıyoruz ve yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla tedbirler alıyoruz” dedi.

‘GÜNLÜK İŞLEM HACMİ KIRILDI’

Ergun, 2021’de Pay Piyasası'nda 91,2 milyar TL ile, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda 69,4 milyar TL ile günlük işlem hacmi rekorları kırıldığına dikkat çekerek, Pay Piyasası'ndaki 2021 günlük ortalama işlem hacminin 30,2 milyar TL gerçekleşerek, 26,2 milyar TL'lik günlük ortalama işlem hacmine sahip olan 2020'ye kıyasla arttığını, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nın da 2021'de çok ilgi gördüğünü belirtti.

NET KÂR YÜZDE 44 ARTTI

Ergun, Borsa İstanbul'un finansal performasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“2021 yılında işlem hacimlerinin yükselmesiyle işlem bazlı gelirler, sunduğumuz yeni finansal hizmet ve ürünler, veri ve teknoloji gelirleri ve halka arzların artması sayesinde Borsa İstanbul'un finansal performansı da geçen yıla oranla daha da güçlendi. 2021 sonunda net kârımız yüzde 44 artarak 2,07 milyar TL oldu.” (İHA)



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