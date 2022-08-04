Brezilya Merkez Bankası’ndan bir faiz artışı daha
Brezilya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 13,75'e çıkardı
Brezilya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan yükseltti, Eylül ayındaki toplantıda da daha küçük bir faiz artırımına gidebileceği sinyalini verdi.
Merkez Bankası’nın Copom olarak adlandırılan para politikası kurulu, faiz oranını yüzde 13,25’ten yüzde 13,75’e çıkarmaya karar verdi. Böylece COPOM, son 12 toplantısında faizi toplam 1175 baz puan artırmış oldu.
ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 4,25
Böylece banka 2017’den bu yana görülen en yüksek faiz oranının uygulanmasına karar verdi. Reuters anketine katılan 23 ekonomist faiz oranının 50 baz puan artırılmasını bekliyorlardı.
Brezilya’da haziran ayı enflasyonu yüzde 11,89 seviyesinde bulunuyor. COPOM'un enflasyon hedefi ise yüzde 4,25.