Bu yaz ucuz ürün bulamayacağız

İhracat, yüksek maliyetler ve son soğuk hava dalgası sebze meyve fiyatlarını zirveye taşırken, yaz aylarında da yüksek fiyat trendinin devam etmesi bekleniyor.

Sayime BAŞÇI

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Son bir yıldır, hal fiyatlarında ürün bazında ve dönemsel olarak yüzde 500'lere varan oranlarda artışlar yaşanırken, hem soğuk havaların etkisi hem de girdi maliyetlerindeki artış nedeni ile bu yaz vatandaş tezgahta ucuz ürün bulamayacak. Antalya halindeki Nisan 2021 ile Nisan 2022 arasındaki fiyat farkları domateste yüzde 138, sivri biberde yüzde 185, maydonozda ise yüzde 300'ü aşan oranlara ulaşırken, bu yıl sert geçen iklim koşuları, Rusya'da düzene giren sebze meyve ihracatı ve artan girdi maliyetleri nedeniyle fiyatların yaz döneminde de geçen yıla daha yüksek bir seviyede olacağına dikkat çekiliyor.

PAHALI YEMEK ZORUNDAYIZ

Artık tarlada en düşük maliyetli ürünün bile 3 TL'nin altında üretilemediğine dikkat çeken Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yaşanan durumu şöyle özetledi: “Daha pahalı yemek zorundayız yoksa üretici perişan olur. Artık tarlada 1-2 TL'ye ürün üretmek mümkün görünmüyor. Şu anda maliyetlerde katlanma oldu. En uygun fiyatlı ürün için bile 3 TL'nin altında maliyet mümkün değil. 2-3 TL de tarla ile haller arasında fark var. Eskiden 1.5-2 TL'ye satılan siyah kasa fiyatları 8-10 TL şu anda. Geçen yıl gibi ucuz fiyata bir şey bulmak mümkün değil. Hallerde 5-6 TL'nin altında ürün olması mümkün değil.”

Ürünlerin bir kısmı ihracata yöneldi

Yaklaşık 40 gündür üretimde havalar nedeniyle sıkıntı olduğunu ve ihracatta da Rusya hattının düzeldiğini, ürünlerin bir kısmının ihracata gittiğini anlatan Yüksel Tavşan, “Girdi maliyetleri nedeni ile üretici risk almaktan korkuyor. 10-15 güne kadar havalar düzelirse ürün bollaşır. Aksi takdirde ucuz ürün beklememek gerekiyor” dedi. Antalya Hali'ndeki fiyatlara bakıldığında ise en ucuz domates 2.5 TL'den, en ucuz biber ve patlıcan 4 TL'den başlıyor.

Ekinler zarar gördü

Son bir iki hafta içinde yaşanan don olayının Türkiye'nin bazı bölgelerindeki mahsulde tahribat yarattığını kaydeden Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, “Don olayı çoğu bitkinin zarar görmesine sebep oldu. İster istemez hasatlar düşecek. 2022 sezonunda da herkesin gıdaya, emtiaya ucuza ulaşabileceğini zannetmiyorum diye konuştu.