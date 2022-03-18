Burger King’e yerel ortak engeli: Rusya’dan çıkamıyorlar

Burger King'in patronu, Rusya'daki 800 mağazasının yerel işletmecisinin mağazaları kapatmayı reddettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımlara küresel şirketler de iştirak ediyor. McDonalds, Coca-Cola, Amazon, Netflix, Volkswagen’in de dahil olduğu pek çok küresel dev ülkedeki faaliyetlerini ve yatırımlarını durdurma kararı aldı.

Ancak herkes Rusya’dan çekilirken fast-food ürünleri satan Burger King’in ülkeden çekilmemesi tartışmalara neden olmuştu. Şirketin patronu ülkeden neden çekilmedikleri konusuna açıklık getirdi.

Burger King’in Rusya’daki şubelerini Alexander Kolobov’un da aralarında olduğu bir ortak girişimle işleten Restaurant Brands International (RBI) şirketinin başkanı David Shear, Ukrayna işgalinin ardından şirketin Rusya pazarından çekilmeye çalıştığını açıkladı.

‘TÜM KURUMSAL DESTEĞİ ASKIYA ALDIK’

ABD’li finans ajansı Bloomberg’in aktardığına göre Shear, çalışanlarına yolladığı açık bir mektupta şu ifadeleri kullandı:

“İşletmenin ana operatörüyle temasa geçtik ve Rusya’daki Burger King restoran operasyonlarının askıya alınmasını talep ettik. O bunu reddetti.

Rusya’da yeni yatırım ve genişleme için gereken onayları reddetmenin yanı sıra operasyonlar, pazarlama ve tedarik zinciri desteği de dahil olmak üzere pazara yönelik tüm kurumsal desteği askıya aldık.”

‘RUSYA’DAN ÇIKAMIYORUZ’

Shear, şirketin denizaşırı ortaklarla yaptığı karmaşık anlaşmalar nedeniyle Rusya’daki işten çekilemeyeceklerini açıkladı. Shear herhangi bir değişikliğin Rus yetkililerin desteğini gerektirdiğini ve bunun yakın zamanda zor olduğunu belirtti.

Shear mektubuna “İşletmeden elde ettiğimiz her türlü kârı Birleşmiş Milletler mülteci ajansına (UNHCR) yönlendirmeyi taahhüt ettik ve bu taahhüt için hemen 1 milyon dolar bağışta bulunduk” diyerek devam etti. Shear ayrıca 25’ten fazla ülkede Burger King restoranlarının Ukraynalı mülteciler için 2 milyon dolarlık ücretsiz yemek kuponu dağıtacağını duyurdu.

ORTAKLIK YAPISI KARMAŞIK

Rus iş insanı Kobolov’un yerel ortak olduğu Burger King’in Rusya operasyonunda RBI’nin yüzde 15’lik payı var. Ayrıca Ukraynalı bir yatırım fonu ile Rusya’nın en büyük ikinci finans kuruluşu VTB Bank’ın iştiraki VTB Capital de şirketin diğer ortaklarından.

VTB Bank, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle İngiltere, ABD ve çok sayıda Avrupa ülkesinin yaptırımına uğramıştı.

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