Bursa’da dar gelirli vatandaşın ekmeğine zam yapıldı
Bursa'da dar gelirli vatandaşın ekmeğine AKP'li Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ zam yaptı. 400 gramı 4 liradan satılan ucuz ekmeğin fiyatı 4,75 liraya yükseldi.
AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, dar gelirli vatandaşın ekmeğine zam yaptı.
EKMEĞE DÖRT KEZ ZAM YAPTI
AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, dar gelirli vatandaşın 400 gram ekmeğini 4 liradan 4,75 liraya yükseltti.
BESAŞ, yılbaşından bu yana 2 liradan satılan 400 gram ekmeğin fiyatını Ocak ayında 2.75 liraya, Mart ayında 3 liraya, Temmuz ayında da 4 liraya yükseltmişti.
BESAŞ, yapılan son zamla yıl içerisinde ekmeğin fiyatını 4 kez artırarak yüzde 137,5 zam yapmış oldu.